Почти 700 тыс. иностранцев нарушили миграционные правила в России и попали в спецреестр

Больше 680 тыс. иностранцев включены в реестр контролируемых лиц в России в связи с различными нарушениями. Об этом в интервью телеканалу «Россия» сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Главная цель этого реестра – это ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан, то есть тех граждан, которые утратили законные основания пребывания в нашей стране. В этом реестре находятся 685 тыс. граждан», – цитирует его слова ТАСС.

Министр также отметил, что создание реестра призвано стимулировать иностранцев к легализации. Он подчеркнул, что до 30 апреля им необходимо обратиться в органы внутренних дел, узаконить свое положение и предоставить необходимые документы для исключения из реестра.

Реестр, функционирующий в России с 5 февраля, содержит информацию о лицах, утративших законные основания для нахождения в России, например, пребывающих в стране более трех месяцев без соответствующих разрешений. Внесение в реестр также происходит при аннулировании разрешительных документов, вступлении в силу обвинительного приговора, принятии решения о выдворении или депортации.

Включение в реестр влечет за собой ряд ограничений, таких как запрет на регистрацию брака, устройство детей в образовательные учреждения, управление транспортом и получение различных услуг.