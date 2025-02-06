На сайте МВД заработал единый реестр мигрантов-нарушителей

На сайте МВД России появился реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранных граждан-нарушителей.

Для поиска иностранцев в базе данных реестра нужно в обязательном порядке заполнить поле с фамилией, именем и отчеством. Кроме того, нужно указать дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также дату выдачи документа.

На сайте представлена инструкция, в которой рассмотрены все возможные варианты ввода данных.

Реестр контролируемых лиц из числа мигрантов-нарушителей появился в России 5 февраля. Сведения вносятся в реестр контролируемых лиц в десяти случаях. В частности, это может быть истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, а также в случае сокращения срока временного пребывания. Также незаконное пересечение границы России и вступление в силу обвинительного приговора суда о признании иностранного гражданина виновным в совершении преступления будут служить основанием для попадания в реестр, пишет ТАСС.