С 1 мая нелегальных мигрантов ждет депортация: как легализовать свое пребывание в России?

У нелегальных мигрантов осталось полтора месяца, чтобы оформить все документы на пребывание в России. В противном случае они будут выдворены из страны. С 1 мая они не смогут пользоваться своими банковскими счетами, у них аннулируют водительские права и наложат множество других санкций. Как оформить документы и кому их точно не дадут?





Нелегальным мигрантам дали время до 1 мая получить разрешение на пребывание в стране

Фото: © «Татар-информ»

«Без рабочей силы мигрантов будет нелегко, но нарушать закон мы не будем»

Нелегальным мигрантам дали время до 1 мая получить разрешение на пребывание в стране. В противном случае им грозят серьезные санкции и выдворение из страны. Сегодня об этом говорили на традиционном совещании в Кабинете Министров Республики Татарстан. Подробнее о том, как будут контролировать нелегалов и куда им обращаться, чтобы подать документы, рассказали начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев и помощник Раиса Республики Татарстан Рафис Хабибуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Вопрос, который мы сегодня рассматриваем, для нас насущный. Мы уже доложили о ситуации Раису республики. Сегодня утром мы этот вопрос уже рассмотрели на совещании всех руководителей, всех глав администраций Рассмотрели и тут же получили поручение Рустама Минниханова поднять этот вопрос на пресс-конференции, что мы сегодня и делаем», – заявил Рафис Хабибуллин. – Но в то же время в строительном комплексе, на производственных объектах в Татарстане будет тяжело без рабочей силы мигрантов. Они поддерживают и дорожный комплекс, и нефтехимический. Но Раис Татарстана также отметил, что нарушать законодательство мы не будем, будем работать в рамках миграционного законодательства», – отметил Рафис Хабибуллин.

Рафис Хабибуллин: «Татарстан входит в пятерку среди регионов России по количеству мигрантов. На сегодняшний день у нас пребывает 99 тысяч мигрантов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Татарстан входит в пятерку регионов России по количеству мигрантов»

Напомним, что с 1 января 2025 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки».

Указом установлен четырехмесячный срок до 30 апреля на то, чтобы нелегальные мигранты или их работодатели могли обратиться в органы внутренних дел для урегулирования правового положения и получения необходимых разрешительных документов, отметил Марат Галеев.

«Татарстан входит в пятерку среди регионов России по количеству мигрантов. На сегодняшний день у нас пребывает 99 тысяч мигрантов. Из них 22 тысячи имеют разрешение на временное пребывание и вид на жительство. 50% из них – трудовые мигранты, 18% приезжают, чтобы учиться», – рассказал он.

Большая часть мигрантов, которые живут в Татарстане, – граждане Узбекистана и Таджикистана. В последнее время увеличился поток мигрантов из Туркменистана.

В случае, если иностранец решил остаться в России, он может легализовать свое нахождение здесь Фото: © «Татар-информ»

«Если гражданин намерен проживать в России, требования к знанию русского языка к нему выше»

В случае, если иностранец решил остаться в России, он может легализовать свое нахождение здесь. Для этого ему нужно будет пройти следующие процедуры:

дактилоскопическую регистрацию;

медицинское освидетельствование;

предоставить документы о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ;

добровольно погасить задолженности по обязательным платежам.

Легализоваться не смогут те, кто уже получил отказ на выдачу патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство или визы. Также не смогут легализоваться иностранные граждане, которые имеют статус нежелательно пребывающего в стране.

«Если гражданин намерен проживать в Российской Федерации, работать здесь, получить разрешение на временное проживание или вид на жительство, требования к знаниям русского языка к нему будут предъявляться выше. Требования эти устанавливаются законодательством», – отметил Марат Галеев.

Марат Галеев: «Хочу отметить, что после подачи всех документов иностранный гражданин в обязательном порядке привлекается к административной ответственности за нарушение правил въезда в страну, на него налагается штраф» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Будет наложен штраф, но без выдворения из страны»

После сдачи документов иностранному гражданину выдается решение и продлевается миграционный учет на срок рассмотрения документов либо выдается многократная рабочая виза.

«Хочу отметить, что после подачи всех документов иностранный гражданин в обязательном порядке привлекается к административной ответственности за нарушение правил въезда в страну, на него налагается штраф. Но штраф не будет сопровождаться выдворением из страны», – отметил начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ.

Он добавил, что многие иностранцы именно из-за страха быть выдворенными боятся подавать документы. Языковой барьер часто не дает им понять все правила и нововведения. Если мигрант покинул Россию, при этом ранее нарушал режим пребывания здесь, вернуться снова он не сможет, отметил Марат Галеев.

«Решить вопрос об урегулировании правового положения после 1 мая 2025 года будет невозможно. С этой даты в отношении иностранных граждан, которые утратили законные основания для пребывания в нашей стране, до их выдворения за пределы Российской Федерации будут применяться все предусмотренные законом меры. Нелегалы будут удалены за пределы Российской Федерации. В отношении них будет приниматься решение о нежелательности въезда на длительный срок», – подчеркнул он.

На сегодняшний день уже подали документы на легализацию 220 мигрантов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Все, кто незаконно находится на территории страны, автоматически включены в реестр контролируемых лиц»

На сегодняшний день уже подали документы на легализацию 220 мигрантов.

«Для Татарстана, где проживает 99 тысяч иностранных граждан, эта цифра несоизмеримо мала», – отметил он.

С 5 февраля 2025 года на территории Российской Федерации введен миграционный режим высылки.

«Этот правовой режим, применяемый на основании Федерального закона от 09.08.2024 №260 в отношении иностранных граждан, находящихся в России, не имеющих законных оснований для пребывания или проживания в Российской Федерации. Это значит, что все иностранные граждане, которые незаконно находятся на территории страны, автоматически включены в реестр контролируемых лиц», – рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ.

На данный момент в стране есть все ресурсы для того, чтобы понимать, кто находится в стране легально, а кто – нет, подчеркнул Марат Галеев.

Реестр контролируемых лиц размещен на официальном сайте МВД. Каждые четыре часа на нем обновляется информация.

«Сегодня мы прекрасно понимаем, что иностранные граждане очень обеспокоены тем, содержатся они в этом реестре или нет. К нам поступает очень много обращений с просьбой подтвердить, что их там нет. Мы стараемся этот вопрос урегулировать», – рассказал Марат Галеев.

После 30 апреля те, кто не подал документы на легализацию, будут подвергнуты санкциям Фото: © «Татар-информ»

Нелегалы не смогут управлять автомобилем, пользоваться банковскими счетами и регистрировать брак

После 30 апреля те, кто не подал документы на легализацию, будут подвергнуты санкциям.

«Нелегально находящиеся в стране мигранты будут лишены права управления автотранспортом, оформлять водительские удостоверения, распоряжаться деньгами в банке и совершать любые денежные переводы, в том числе в иностранные государства. Не смогут регистрировать сделки с недвижимостью и транспортными средствами, заключать и расторгать брак, учреждать юридические лица, приобретать статус индивидуального предпринимателя, оформлять детей в школы и детские сады, приобретать сим-карты», – отметил начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ.

В эту работу включены все министерства и ведомства, предоставляющие государственные услуги населению.

«Сотрудники министерств и ведомств будут обязаны проверять иностранных граждан, которые к ним обратятся, по реестру контролируемых лиц. И если они выяснят, что иностранец находится в этом списке, они будут обязаны сообщить о нем в правоохранительные органы», – добавил Марат Галеев.

Он также подчеркнул, что работодатели, которые продолжат брать на работу нелегалов, будут подвергнуты штрафам, размер которых колеблется от 400 до 800 тысяч рублей.

«В Татарстан едут много, потому что у нас со странами бывшего Советского Союза очень плотные отношения. Сейчас у нас и руководство Татарстана посещает эти республики. Практически со всеми этими странами у нас есть прямые рейсы, в отличие от некоторых наших соседних регионов. Поэтому где бы они ни нашли работу – в Башкирии или в Марий Эл, приезжают сначала к нам и проходят границу здесь», – добавил Рафис Хабибуллин.