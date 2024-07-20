«Мы молимся не доске и не краске»: что такое икона и какая считается самой «сильной»

Отец Александр рассказывает о том, что такое икона, почему мы молимся перед образами и что делать, если икона пришла в негодность

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, почему в православии не приветствуют кремацию.. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, что такое икона, почему мы молимся перед образами и что делать, если икона пришла в негодность.

«Мы обращаемся от образа к первообразу»

Что такое икона?

Икона – это средство, которое помогает нам сконцентрироваться для молитвы. Когда мы молимся, мы обращаемся не к доске, краске или мастерству художника. Святой Иоанн Дамаскин, один из самых известных защитников иконопочитания, сформулировал простую мысль: мы молимся от образа к первообразу. То есть через изображение с молитвенным настроем мы обращаемся к Богу или святому, находящемуся в вечности.

Что такое иконопись?

Иконопись – это богословие в красках. Заходя в храм, мы видим изображения – сцены из Священного Писания, образы святых, их жизни, подвигов. Исторически даже неграмотный человек мог по изображениям прочитать и понять, о чем идет речь. На таких изображениях можно увидеть циклы творения мира по дням или циклы, связанные с праздниками. К примеру, в храме, где мы сейчас находимся, мы видим роспись, связанную с жизнью святого Николая Чудотворца.

«Иконопись – это богословие в красках» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему молятся именно перед иконами?

Мы молимся у икон для молитвенной концентрации. Человек принимает молитвенную позу, кому-то помогает зажечь лампадку, поставить свечку. Так человек просит, чтобы Господь направил его мысли в нужное русло. Важно понимать, что человек молится не иконе – он молится у иконы и эту молитву отправляет Богу.

Если молиться у иконы, молитва усилится?

Это не совсем правильная формулировка. Мы не можем измерить силу нашей молитвы. Икона – это то, что помогает нам сконцентрироваться на молитве.

«Есть просто группы икон, которые являются чудотворными, через которые Господь как-то особенно помог людям»

Многие считают, что это идолопоклонничество. А как на самом деле?

Это одно из самых распространенных ошибочных обвинений в сторону христианства. На VII Вселенском соборе в VIII веке было принято решение о том, что иконопочитание является неотъемлемой частью православной традиции и не может быть идолопоклонством. Более того, православные – это те, кто борется со всевозможными формами идолопоклонства. Священное Писание Нового Завета четко говорит о том, что нужно воздерживаться от идоложертвенной пищи. Это постановление Апостольского собора. Соответственно, если в христианстве четко запрещены эти вещи, Церковь не может их принимать

Почему на иконы вешают украшения?

Таким образом люди выражают Богу свою благодарность. Допустим, люди молились перед каким-то образом об исцелении или каком-то чуде, получили это чудо и в благодарность жертвуют свои украшения и просят, чтобы их поместили на образ. Бывают разные практики: иногда их просто вешают рядами, а иногда из этих украшений отливают серебряную ризу на икону. Практики разные, но общий принцип заключается в том, что это благодарность, зримое выражение признательности человека Богу или святому, по молитве которого произошло то или иное чудо.

«Человек молится не иконе – он молится у иконы и эту молитву отправляет Богу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как признают икону святой?

Вообще все изображения являются святыми. Есть группы икон, которые являются чудотворными, через которые Господь особенно помогает людям. Было много чудес, исцелений, достаточно много разных чудотворных образов, в том числе и Казанская икона Божией Матери. Господь через эти образы – заметьте, не этими образами и не ими, не деревом, не краской, не мастерством художника, а через эти образы дает людям укрепление, наставление в вере. Например, образ Казанской Божией Матери сыграл огромную роль в истории Российского государства. Это образ, который сопровождал ополчение Минина и Пожарского в годы Смутного времени. Это образ, который неоднократно сопровождал русское воинство, это образ, который, по преданию, всегда был с маршалом Жуковым (не сам образ, а копия, иконка) в годы Великой Отечественной войны.

Господь через какие-то образы, видимые знаки Божественной благодати, посылает нам свое особое благословение и свое особое попечение о человечестве и о каждом человеке в отдельности.

«Лучше пропустить десяток истинных чудес, чем признать одно ложное»

Почему иконы мироточат?

Мироточение – это видимое проявление Божественного чуда. Хочу подчеркнуть, что всегда, когда начинаются такие чудеса в том или ином месте, первым делом приезжает специальная церковная комиссия. Ее цель – выявить все возможные случайности и все возможные случаи подлога, чтобы убедиться, что это действительно чудо. Условно говоря, если замироточила икона, к ней никого не подпускают, оцепляют помещение и смотрят, продолжается мироточение или нет. Так проверяют, истинное это чудо или ложное.

Есть прекрасный церковный принцип: лучше пропустить десяток истинных чудес, чем признать одно ложное. Поэтому Церковь призывает нас всегда быть рассудительными, внимательными и осторожными, чтобы лукавый не уловил нас на каких-то ложных чудесах или чтобы люди не совершали ложные чудеса, привлекая к себе внимание.

Все примеры истинного мироточения – это всегда проявление Божественной благодати и того, что Бог дает нам это для укрепления в вере. Бывает, что это связано с какими-то сложными ситуациями, военными действиями, стихийными бедствиями. Так Господь напоминает нам, что он вместе с нами и он нас всех любит.

«Мы можем взять образ, который отпечатан в типографии просто на бумаге, – все равно это будет образ, через который мы обращаемся к первообразу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть ли разница между иконой, напечатанной в типографии и нарисованной от руки?

Для верующего человека принципиального значения нет. Мы можем взять какой-то очень древний образ, который веками был с людьми, и можем взять образ, который отпечатан в типографии просто на бумаге, – все равно это будет образ, через который мы обращаемся к первообразу.

Говорят, что в икону может вселиться нечистая сила. Так ли это?

Такого мнения в православии нет. В то, что нечистая сила может куда-то вселяться, христиане не верят.

Отвечает ли каждая икона за свое или нет?

В Православной церкви нет разделения и какой-либо спецификации, что этому святому нужно ставить свечку о здравии, а этому о путешествии. Но важно понимать, почему люди молятся святому Николаю Чудотворцу о путешествии, а святому Луке Крымскому о здравии. Потому что мы верим, что святые сохраняют опыт своей жизни. И если святой Лука в жизни был гениальным врачом, то, представ перед Господом, он помнит о своей жизни, и поэтому люди обращаются к нему за молитвенной помощью при операциях или каком-либо заболевании, и он особенно просит Бога помочь им. Это не значит, что сюда свечку ставить от этого, а туда от другого. Это означает, что святые сохраняют свой земный опыт, и поэтому мы молимся им о тех ситуациях, в которых они сами находились.

«В православии нет такого прибора, который бы измерял божественную благодать»

Для чего в иконы вставляют мощи?

Мощи – это останки святых, которые мы почитаем, то есть проявляем благоговейное отношение. Важно понимать, что христианство благоговейно относится к телу человека. Тело – это не просто наша земная оболочка, как считали античные философы, которые говорили, что тело – это темница души. Для христианина тело – это вместилище Святого Духа. Смотрите, какая большая разница. Тело христианина – это тело, которое испытало на себе благодать крещения, благодать миропомазания. Это тело, которое принимало в себя Христа во время причащения. Поэтому мы, естественно, относимся к нему благоговейно. И когда остаются мощи, то есть останки, православные люди их почитают как то, к чему прикоснулась эта божественная благодать. И мы, так же как любили человека, почитаем их святые мощи, которые от этого святого остаются. Поэтому во многих иконах есть частички мощей.

Получается, мощи в иконе усиливают ее действие?

В православии нет такого прибора, который бы измерял божественную благодать, своего рода агиометра (агио – это святой). Поэтому мы не можем измерить благодать – где ее больше, где меньше, а где она «фонит» или еще как-то. Это просто логично, что если есть мощи святого, то их нужно поместить в иконку, к его изображению.

«Когда человек молится перед иконой, крестится, прикладывается, целует, он таким образом показывает свое благоговейное отношение к данному предмету» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему люди прикладываются к иконе?

Когда человек молится перед иконой, крестится, прикладывается, целует, он таким образом показывает свое благоговейное отношение к данному предмету.

Есть ли правило, где именно в доме ставить иконы?

Не существует такого православного «фэншуя», который указывает, в каком именно месте должны стоять иконы. Есть понятие «красный угол», где находятся иконы. «Красный» здесь означает «красивый». Некоторые говорят, что его принципиально нужно ставить на восток, но я считаю, что нужно ставить там, где вам будет удобно молиться. Также это не должно быть место, где готовят еду, где будут оседать капли жира, масла и грязи. Не надо их прятать куда-то в угол – это должно быть видное место. В общем, нужно выбрать то место, которое будет почетным и доступным.

«Если икона порвалась или не подлежит никакой реставрации, то ее сжигают в непопираемом месте»

Можно ли ставить у икон фотографии людей?

Нет, тем более, если это фотография не святого человека.

Можно ли принимать иконы от чужих людей?

Часто спрашивают, можно ли брать иконы от других людей, например те, что остались от умерших родственников. Отвечаю очень просто – Православная церковь не верит в энергетику. Мы не верим в то, что может вселиться какая-то энергетическая сущность или что может повториться жизнь какого-то человека. Поэтому иконы можно вполне брать в подарок.

Если икона пришла в негодность, что делать?

Если икона порвалась или не подлежит никакой реставрации, то ее сжигают в непопираемом месте. Можно принести ее для этого в храм, либо, если у вас есть дача, к примеру, сжечь ее и пепел закопать в непопираемом месте.

Можно ли сувенир, календарь с изображением иконы просто выбросить?

Все священные изображения, которые пришли в негодность, мы сжигаем. Мы их не выкидываем в мусор и всегда стараемся разумно к этому относиться.

Какие сувениры с изображением икон покупать не стоит?

К сожалению, часто бывает, что люди даже изображают иконы с подковками. Это, конечно, вопиющее кощунство. Я видел несколько таких примеров: подковка и там иконка вставлена или, например, икона, а снизу «глаз Фатимы» висит. Каждый православный человек знает, что подкова – это чисто языческая вещь, равно как и всевозможные обереги и все остальное, к православию они никакого отношения не имеют.

«Ставить у икон фотографии людей – чистой воды суеверие, равно как и то, что фотографии нужно ставить к иконам» Фото: © «Татар-информ»

«Не воспринимайте икону как оберег»

Существуют ли правила написания икон или это просто видение художника?

Есть определенный канон написания образов. Даже когда мы говорим о новомучениках, которые были причислены к лику святых в конце XX века и имеются их фотографии из личных уголовных дел времен расстрелов, иконописец создает узнаваемое изображение, но черты лица все равно немного отличаются. Это своего рода преображенная природа. Как правило, мучеников не изображают с отрубленными головами или растянутыми на дыбе, за исключением случаев, когда это описание их мучений.

Мы изображаем не фотографию, а преображенную природу, но человек должен оставаться узнаваемым.

Говоря о древних святых, тут тоже есть интересные моменты. У многих из них были прижизненные портреты, особенно если они были известными деятелями или дворянами. Поэтому на иконах они изображены похожими на себя при жизни.

Однако есть иконы, изображения на которых могут быть результатом некоторой художественной фантазии. Поэтому некоторые образы могут нас удивить. Например, когда святой Николай изображается максимально аутентично, мы видим на иконе очень смуглого мужчину. Дело в том, что этот святой родом из Византии, и он действительно был темнокожим.

Также существует традиция адаптировать изображения под местность – есть множество японских, китайских, индийских икон, на которых Христос и Богородица изображены в традиционных для разных национальностей одеждах. В целом не все изображения выполнены так, как это было бы привычно для европейского взгляда.

Можно ли носить икону с собой в паспорте или кошельке?

В принципе, для православного человека нормально иметь при себе небольшую икону, но не следует воспринимать ее как оберег или нечто, что гарантированно защитит вас. Часто бывает, что такая икона соседствует с различными суеверными талисманами вроде «ложки-загребушки», «мышки-норушки» или «денежной жабы» – все это в одном кошельке. Такого делать не стоит.

Мы часто видим священные изображения в автомобилях, и я всегда говорю людям: помните, это не для удачи. Это ваше напоминание о том, что вы христианин. Если вы повесили большой крест на лобовое стекло, помните о своей вере. Например, если вы видите, что другой водитель сломался на дороге, помогите ему. Вы же православный, вы напомнили миру об этом, повесив крест. Так идите и помогайте.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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