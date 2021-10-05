Сколько стоит сходить в магазин без маски: в казанских ТЦ ловят нарушителей
Шестнадцать человек без защитных масок всего за два часа остановили полицейские в одном из торговых центров Казани. Рейды по выявлению нарушителей масочного режима не прекращаются ни на день с момента начала пандемии. О том, как проходят проверки, – в репортаже ИА «Татар-информ».
За полтора года с начала пандемии рейды в казанских магазинах и в общественном транспорте стали традиционными, очередной состоялся накануне вечером. Главная цель проверок – выяснить, соблюдают ли жители и гости столицы Татарстана масочный режим.
Накануне на утренней планерке Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер и требований безопасности, поскольку ситуация с распространением коронавирусной инфекции непростая.
Напомним, что, несмотря на отмену некоторых коронавирусных ограничений, ношение масок в общественных местах остается обязательным. Казалось бы, за время пандемии уже можно было бы привыкнуть к нововведениям, но до сих пор остаются те, кто пренебрегает правилами, подвергая опасности себя и окружающих.
«Заболтался по телефону, забыл надеть маску»
Корреспондент агентства побывала накануне в торговом центре KazanMall, где проходил очередной рейд полицейских. Нарушители попались почти сразу же. Заметив полицейских, они пытались быстро надеть защитные маски, практически у каждого она была с собой – в руках или в кармане, однако от составления протокола их это не спасло.
«Почему без маски? Я сейчас разговаривал по телефону на тему экзаменов, учусь на медицинском, заболтался и забыл надеть маску, виноват. Я вообще вакцинирован», – заявил молодой человек полицейским и достал из кармана сразу две маски.
Полицейские заметили, что студенту-медику должно быть хорошо известно, почему сейчас всем крайне необходимо соблюдать ограничительные меры. Молодой человек согласился, что виноват, сотрудники полиции вывели его из магазина и проводили для составления протокола.
«Я только поела, не успела надеть маску»
Следующего нарушителя сотрудники полиции заметили на эскалаторе. Девушка без маски спускалась с верхнего этажа. Увидев сотрудников полиции, она развернулась на 180 градусов и постаралась быстро натянуть маску на лицо, однако было уже поздно.
«Маска же есть. Извиняюсь, я просто только что поела и спускалась вниз, у меня еще встреча сегодня», – попыталась оправдаться девушка.
Однако без маски она находилась уже далеко за пределами фуд-корта, даже успела спуститься на другой этаж, а значит, протокол будет составлен.
Вслед за девушкой сотрудники полиции остановили молодую пару, выходившую из магазина одежды. Показалось, что, заметив сотрудников полиции, молодые люди сразу поняли, чем им это грозит. Они переглянулись и с улыбкой выслушали замечания полицейских, однако вскоре их тон изменился.
«Мы только зашли в магазин с парковки. А кто это нас снимает? Можно удостоверение сотрудников? Вы предупредили нас о видеосъемке? Какое вы имеете право нас снимать?» – начали возмущаться молодые люди.
Сотрудники полиции предъявили свои документы, молодой человек внимательно изучил каждое удостоверение и только после этого согласился пройти с полицескими для оформления протокола.
«Спешил за чаем для больной девушки»
Всех нарушителей сотрудники полиции выводили из магазина и сопровождали в полицейский «КАМАЗ», припаркованный рядом с торговым центром. Там оформляли протокол, который потом будет передан в суд, чтобы определить степень наказания за нарушение масочного режима. Уже за первый час проверки в нем собралось 8 человек.
«Я просто быстренько забежал в магазин после работы, у меня девушка болеет, хотел купить ей чай. Забыл надеть маску, она в кармане лежала. Меня остановили, когда я выходил из чайного отдела. Но такие проверки – это правильно, иначе все совсем плохо будет. Маски обычно всегда ношу, они у меня по всем карманам: и в других штанах, и в куртке, и в рюкзаке. В этот раз просто забыл, бежал, торопился», – рассказал молодой человек, пока полицейский занимался оформлением его документов.
Заметим, что пожилых людей и граждан среднего возраста среди нарушителей не оказалось, все «безмасочники» –молодые люди, студенты или старшеклассники. Практически все они сразу признавали себя виноватыми. У каждого нашлось свое объяснение: кто-то сильно спешил, кто-то заговорился по телефону, кто-то снял маску в кафе и забыл надеть.
«Я заходил в «Ленту» за продуктами, забыл кое-что купить и решил вернуться. В первый раз я был в маске, а когда возвращался, забыл надеть, а меня уже остановили», – объяснил один из молодых людей после оформления протокола.
Сколько стоит сходить в магазин без маски?
Так или иначе, каким будет наказание для «безмасочников», решать будет суд. Тем, кто не носит защитные маски, грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей. Штрафы на должностных лиц, нарушающих масочный режим, куда выше – от 10 до 50 тыс., а на юридических – от 100 до 300 тыс. рублей.
Полицейские объяснили, что размер штрафа зависит от повторности правонарушения. Если человек привлекался к ответственности несколько раз, суд уже не будет ограничиваться минимальной суммой штрафа. Однако в первый раз, как правило, человек может отделаться простым предупреждением. По словам полицейских, систематические нарушители среди «безмасочников» попадаются редко.
За два часа рейда полицейским попались 16 нарушителей масочного режима, по каждому случаю составили протокол, их направят в суд.
Сотрудники полиции заверили: такие проверки будут проводиться и дальше. Они просят жителей Казани соблюдать меры предосторожности, носить защитные маски, чтобы уберечь себя и своих близких от заражения коронавирусной инфекцией.