Сколько стоит сходить в магазин без маски: в казанских ТЦ ловят нарушителей

Шестнадцать человек без защитных масок всего за два часа остановили полицейские в одном из торговых центров Казани. Рейды по выявлению нарушителей масочного режима не прекращаются ни на день с момента начала пандемии. О том, как проходят проверки, – в репортаже ИА «Татар-информ».

С начала пандемии рейды в казанских магазинах и в общественном транспорте стали традиционными Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

За полтора года с начала пандемии рейды в казанских магазинах и в общественном транспорте стали традиционными, очередной состоялся накануне вечером. Главная цель проверок – выяснить, соблюдают ли жители и гости столицы Татарстана масочный режим.

Накануне на утренней планерке Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер и требований безопасности, поскольку ситуация с распространением коронавирусной инфекции непростая.

Напомним, что, несмотря на отмену некоторых коронавирусных ограничений, ношение масок в общественных местах остается обязательным. Казалось бы, за время пандемии уже можно было бы привыкнуть к нововведениям, но до сих пор остаются те, кто пренебрегает правилами, подвергая опасности себя и окружающих.

«Заболтался по телефону, забыл надеть маску»

Корреспондент агентства побывала накануне в торговом центре KazanMall, где проходил очередной рейд полицейских. Нарушители попались почти сразу же. Заметив полицейских, они пытались быстро надеть защитные маски, практически у каждого она была с собой – в руках или в кармане, однако от составления протокола их это не спасло.

«Почему без маски? Я сейчас разговаривал по телефону на тему экзаменов, учусь на медицинском, заболтался и забыл надеть маску, виноват. Я вообще вакцинирован», – заявил молодой человек полицейским и достал из кармана сразу две маски.

Полицейские заметили, что студенту-медику должно быть хорошо известно, почему сейчас всем крайне необходимо соблюдать ограничительные меры. Молодой человек согласился, что виноват, сотрудники полиции вывели его из магазина и проводили для составления протокола.

Очередной рейд полицейских прошел накануне в торговом центре KazanMall Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Я только поела, не успела надеть маску»

Следующего нарушителя сотрудники полиции заметили на эскалаторе. Девушка без маски спускалась с верхнего этажа. Увидев сотрудников полиции, она развернулась на 180 градусов и постаралась быстро натянуть маску на лицо, однако было уже поздно.

«Маска же есть. Извиняюсь, я просто только что поела и спускалась вниз, у меня еще встреча сегодня», – попыталась оправдаться девушка.

Однако без маски она находилась уже далеко за пределами фуд-корта, даже успела спуститься на другой этаж, а значит, протокол будет составлен.

Вслед за девушкой сотрудники полиции остановили молодую пару, выходившую из магазина одежды. Показалось, что, заметив сотрудников полиции, молодые люди сразу поняли, чем им это грозит. Они переглянулись и с улыбкой выслушали замечания полицейских, однако вскоре их тон изменился.

«Мы только зашли в магазин с парковки. А кто это нас снимает? Можно удостоверение сотрудников? Вы предупредили нас о видеосъемке? Какое вы имеете право нас снимать?» – начали возмущаться молодые люди.

Сотрудники полиции предъявили свои документы, молодой человек внимательно изучил каждое удостоверение и только после этого согласился пройти с полицескими для оформления протокола.

Пожилых людей и граждан среднего возраста среди нарушителей не оказалось, все «безмасочники» –молодые люди, студенты или старшеклассники Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Спешил за чаем для больной девушки»

Всех нарушителей сотрудники полиции выводили из магазина и сопровождали в полицейский «КАМАЗ», припаркованный рядом с торговым центром. Там оформляли протокол, который потом будет передан в суд, чтобы определить степень наказания за нарушение масочного режима. Уже за первый час проверки в нем собралось 8 человек.

«Я просто быстренько забежал в магазин после работы, у меня девушка болеет, хотел купить ей чай. Забыл надеть маску, она в кармане лежала. Меня остановили, когда я выходил из чайного отдела. Но такие проверки – это правильно, иначе все совсем плохо будет. Маски обычно всегда ношу, они у меня по всем карманам: и в других штанах, и в куртке, и в рюкзаке. В этот раз просто забыл, бежал, торопился», – рассказал молодой человек, пока полицейский занимался оформлением его документов.

У каждого нашлось свое объяснение: кто-то сильно спешил, кто-то заговорился по телефону, кто-то снял маску в кафе и забыл надеть Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Заметим, что пожилых людей и граждан среднего возраста среди нарушителей не оказалось, все «безмасочники» –молодые люди, студенты или старшеклассники. Практически все они сразу признавали себя виноватыми. У каждого нашлось свое объяснение: кто-то сильно спешил, кто-то заговорился по телефону, кто-то снял маску в кафе и забыл надеть.

«Я заходил в «Ленту» за продуктами, забыл кое-что купить и решил вернуться. В первый раз я был в маске, а когда возвращался, забыл надеть, а меня уже остановили», – объяснил один из молодых людей после оформления протокола.

Всех нарушителей сотрудники полиции выводили из магазина и сопровождали в полицейский «КАМАЗ», припаркованный рядом Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Сколько стоит сходить в магазин без маски?

Так или иначе, каким будет наказание для «безмасочников», решать будет суд. Тем, кто не носит защитные маски, грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей. Штрафы на должностных лиц, нарушающих масочный режим, куда выше – от 10 до 50 тыс., а на юридических – от 100 до 300 тыс. рублей.

Полицейские объяснили, что размер штрафа зависит от повторности правонарушения. Если человек привлекался к ответственности несколько раз, суд уже не будет ограничиваться минимальной суммой штрафа. Однако в первый раз, как правило, человек может отделаться простым предупреждением. По словам полицейских, систематические нарушители среди «безмасочников» попадаются редко.

За два часа рейда полицейским попались 16 нарушителей масочного режима Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

За два часа рейда полицейским попались 16 нарушителей масочного режима, по каждому случаю составили протокол, их направят в суд.

Сотрудники полиции заверили: такие проверки будут проводиться и дальше. Они просят жителей Казани соблюдать меры предосторожности, носить защитные маски, чтобы уберечь себя и своих близких от заражения коронавирусной инфекцией.