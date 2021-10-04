Минниханов: Пока речь идет о здоровье наших людей, мы будет принимать самые строгие меры

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на утренней планерке поставил задачу перед штабом и руководителями министерств и ведомств усилить работу по вакцинации и ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Особенно Рустама Минниханова волнует вопрос низких темпов вакцинации среди жителей республики старше 60 лет. Эта группа риска, у которой чаще всего болезнь протекает тяжелее и много летальных исходов. Сегодня среди этой категории граждан привиты всего 23,5 %.

«Каждый день теряем людей. Ценнее здоровья наших граждан нет ничего. Можно как угодно трактовать наши действия, но пока речь идет о здоровье наших людей, мы будет принимать самые строгие меры», — заявил Рустам Минниханов.

Он также обратил внимание Роспотребнадзора на контроль за соблюдением ограничительных мер и в случае необходимости введения предложений по мероприятиям с участием большого количества людей.