«Маска есть, забыл надеть»: полицейские ловят безмасочников в ТЦ Казани

В традиционный рейд по магазинам и общественному транспорту вышли сегодня вечером полицейские Казани. Главная цель — выяснить, соблюдают ли жители и гости города масочный режим.

Проверка прошла в торговом центре «KazanMall». Здесь стражам порядка почти сразу же попались нарушители.

Увидев полицейских, они попытались быстро надеть средства индивидуальной защиты, однако от составления протокола их это не спасло.

«Маска у меня с собой, просто забыл надеть», — заявил молодой человек полицейским и достал из кармана сразу две маски.

Практически все нарушители сразу признали вину. У каждого нашлась свое объяснение: кто-то сильно спешил, кто-то заговорился по телефону, кто-то снял маску в кафе и забыл надеть. Однако всех их ждет одинаковое наказание.

Фото: © Алина Файзрахманова

За отсутствие маски в магазинах, общественном транспорте и такси человеку грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Штраф на должностное лицо, нарушающее масочный режим — от 10 до 50 тысяч, а на юридическое — от 100 до 300 тысяч рублей.