«Почаще пишите письма»: штурмовик провел «Урок мужества» в Мензелинске

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

В военно-патриотическом лагере «Растим патриотов» Мензелинского района Татарстана прошел «Урок мужества». Отдыхающие в лагере дети встретились с участником специальной военной операции — уроженцем Мензелинска Дмитрием Ибрагимовым.

Сейчас в лагере идет пятая по счету смена. Как следует из названия, это не просто лагерь отдыха, а лагерь, работающий в армейском режиме. По мнению организаторов, это позволяет закалять детей физически и морально, воспитывать любовь к Родине. Руководство лагеря регулярно приглашает на встречи с детьми бойцов операции.

Дмитрий Ибрагимов в сентябре 2022 года отправился на специальную военную операцию. У него уже был опыт службы в горячих точках — он воевал в Чечне. Имеет воинское звание сержанта. За отвагу, проявленную в специальной военной операции, награжден медалью «За храбрость» II степени. Также имеет награды, полученные на Северном Кавказе.

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

На фронте Дмитрий вошел в состав штурмовой группы. В декабре 2023 года получил ранение в ногу — огнестрельный перелом стопы. После лечения в госпитале его направили для прохождения реабилитации в родной Мензелинск.

Встреча превратилась в достаточно оживленную беседу. Дети задавали бойцу интересующие их вопросы.

«Что должен уметь и какими качествами должен обладать участник специальной военной операции?» — спросил один из ребят.

«Самым необходимым я бы назвал умение оказывать медицинскую помощь себе и другим. А что касается личных качеств, то это ловкость, выносливость, смелость», — заметил боец.

Военнослужащий также рассказал про друзей на передовой. «Можно сказать, что появились не только друзья, но и еще одна семья. Несмотря на то что мы из разных городов, мы крепко подружились. Мы стали не только друзьями, но и близкими людьми, как братья. В основном все в нашем полку из Татарстана», — отметил Дмитрий.

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

Поинтересовались юные мензелинцы и доставкой помощи. «В большом количестве поступает поддержка из Татарстана. Спасибо всем, кто организует эту работу, помогает. Большое спасибо и вам, ребята, за то, что вы пишете нам письма. Они тоже оказывают нам большую помощь, дают силу. Продолжайте писать такие письма», — высказал просьбу военный.

Начальник военно-патриотического лагеря «Растим патриотов» Эльвира Гиргирчик, завершая встречу, поблагодарила Дмитрия и в память о встрече подарила ему термос. При этом она выразила уверенность, что лагерь вносит большой вклад в воспитание патриотов.

«Военно-патриотический лагерь действует с 2010 года. За эти 14 лет работы в лагере закалилось много юношей и девушек. Мальчики-подростки, которые когда-то отдыхали в нашем лагере и обучались боевым навыкам, выросли настоящими мужчинами и сегодня выполняют важные боевые задачи в специальной военной операции. К сожалению, двое наших воспитанников героически погибли. Поэтому наше самое большое желание — мир в нашей стране. Пусть в нашем голубом небе сверкают только огни салюта», — пожелала начальник лагеря.

В мероприятии приняла участие и координатор филиала Фонда «Защитники Отечества» по Мензелинскому району Татьяна Самигуллина.

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

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