«Побег из плена в Кандагаре, прорыв с высоты»: о подвигах Героев России из Татарстана

Герой России из Татарстана Алексей Кораблев получил высокое звание в 2000 году за подвиг, совершенный во время ожесточенных боев в Чечне

Фото: chistopol.tatarstan.ru

«Героями я считаю тех, кто погиб на той высоте»

Не случайно именно 9 декабря выбрано днем чествования Героев: в этот день православные молятся Георгию Победоносцу – покровителю военнослужащих. До 1917 года этот день был посвящен чествованию заслуг Георгиевских кавалеров, а с 2007 года в Российской Федерации был установлен праздник – День Героев Отечества.

Герой России из Татарстана Алексей Кораблев получил высокое звание в 2000 году за подвиг, совершенный во время ожесточенных боев в Чечне.

До призыва на срочную службу Кораблев работал слесарем в родном Чистопольском районе. В 1998 году отправился в армию по призыву, а уже через год оказался в Чечне в составе 503-го мотострелкового полка. Не раз он отправлялся на штурм, среди заслуг его и его сослуживцев взятие Бамута, Урус-Мартана и Шали.

В холодном январе 2000 года призывник оказался в окружении в районе села Дуба-Юрт. Противник вынудил солдат забраться на высоту 950. Там они заняли круговую оборону.

Бой продолжался несколько часов, боеприпасы заканчивались, силы иссякали, а боевики подбирались все выше. Тогда командир отделения решил выживших солдат отправить на отвесный каменный склон, через который они могли покинуть высоту. Обороняться остались только сам командир и Алексей Кораблев. Они прикрывали своих ребят до тех пор, пока не закончились патроны. Все, что оставалось, – отправиться на прорыв. Они дождались, пока наступит темнота, и смогли осуществить свой план. По пути к своему расположению они встретили раненого офицера-разведчика. Они оказали ему первую помощь и эвакуировали до ближайшего танкового полка. Это дорога заняла у них около суток.

День Героев Алексей Кораблев отмечает в кругу семьи и на мероприятиях, посвященных этому празднику. Сейчас он работает на гражданской должности, но не забывает, что высокое звание обязывает его к определенному образу жизни.

«Быть Героем – это значит всегда помнить об ответственности, потому что ты всегда на виду. На тебя смотрят, на тебя ровняются. Об этом всегда нужно помнить и не ронять планку. Хотя я уже давно говорю, что героем себя не считаю – на моем месте так поступил бы каждый порядочный мужчина и солдат. Героями я считаю тех солдат, которые погибли на той высоте. Но так получилось, что звание приходится носить мне. Я за всех его ношу, ведь без них не было бы Героя Лехи Кораблева, это однозначно», – рассказывает он.

Герой поделился, что чувствовал, когда прорывался с той высоты.

«Конечно, мне было страшно. Человеку вообще присущи все эмоции. Но, наверное, за сутки под пулями все чувства притупились. Само по себе как-то это произошло», – вспоминает Герой.

Тем, кто собирается отправиться в зону боевых действий, он советует не лезть под пули.

«Сдуру можно многое натворить, как-то нужно с умом все делать, с холодной головой», – считает он.

«Героями я считаю тех солдат, которые погибли на той высоте. Но так получилось, что звание приходится носить мне» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Герой России Алексей Кораблев уверен, что новое поколение ребят, будущих солдат растет достойной заменой ветеранам.

«Конечно, мы сможем вырастить новых героев. Это ведь не зависит от поколения. Были участники Великой Отечественной войны, после них были те, кто воевал в Афганистане, это уже было другое поколение. Нельзя так делить, что одно поколение – трусы, а мы были хорошие. Есть же пример офицеров на СВО, они же моложе нас намного. И следующее поколение будет хорошее», – уверен Герой России.

В конце нашей беседы он поздравил тех, кому посвящен этот праздник.

«Самое главное – здоровье, а остальное все приложится. Кто сколько усилий приложит, столько и получит. Главное, чтобы здоровье не подводило!» – пожелал он Героям.

Газинур Хайруллин – пилот знаменитого экипажа самолета Ил-76. Он провел в плену 378 дней, но все это время не сдавался Фото: © «Татар-информ»

Сбежал из плена в Кандагаре на самолете Ил-76

Герой России Газинур Хайруллин – пилот знаменитого экипажа самолета Ил-76. Он провел в плену 378 дней, но все это время не сдавался, что и помогло ему совершить побег на самолете.

Когда Героя спрашивают о его подвиге, он коротко отвечает: «Посмотрите фильм “Кандагар”».

Любовь к самолетам у Газинура была с детства – он смотрел военные фильмы, читал книги про авиацию и даже записался в авиационный кружок в родном селе Старое Дрожжаное. В 1983 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков, а потом ушел служить. В этом же году стал помощником командира воздушного корабля Ил-76, а с 1987 года стал командиром корабля.

В 1992 году Хайруллин отказался принимать украинскую присягу и был уволен из Вооруженных Сил по сокращению штата. Но любовь к небу и высоте никуда не делась, и летчик продолжил летать уже как гражданский пилот.

3 августа 1995 года стал для Газинура Хайруллина днем, который навсегда врезался в память. Ему и другим пилотам предстояло перевезти патроны из Тираны в Кабул. Выполнив два рейса, он отправился в третий, и во время него в небо поднялся истребитель – от пилотов потребовали немедленно приземлиться для досмотра груза. Подчиняться летчики не хотели, но выбора не было. После посадки на них сразу же набросились местные, которых уже давно настраивали против России, пугали – якобы оружие везут для того, чтобы вновь развязать войну.

3 августа 1995 года стал для Газинура Хайруллина днем, который навсегда врезался в память Фото: из личного архива Газинура Хайруллина

Талибы* (запрещенная в РФ террористическая организация) отправили всех семерых членов экипажа в хозблок. Поначалу они думали, что это недоразумение и скоро все разрешится, но дни текли один за другим, а решение никак не находилось. Велись многочисленные переговоры, чтобы вызволить летчиков из плена. Государственный советник при Президенте Татарстана Тимур Акулов приезжал к талибам*, но и это не принесло никакого результата. Мысли о побеге ни на минуту не покидали пленников.

16 августа 1996 года им представилась возможность освободиться. Боевики приказали им проверить исправность двигателей Ил-76. Стояла 50-градусная жара, поэтому двигатели сразу же отключались. Летчики сказали, что нужно подождать. Талибы спрятались в тени, и в это время на свой страх и риск было решено завести самолет и начать взлет. Попытки остановить пленников у боевиков не увенчались успехом. 45 минут они летели на предельно низкой высоте, чтобы их не засекли радары, и только потом самолет занял заданный эшелон. В Шарже героев встретили представители России.

Мысли о побеге ни на минуту не покидали пленников Фото: из личного архива Владимира Шарпатова

«Не зря установили День Героев Отечества. В этот день вспоминают тех, кто выжил, и тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину во все времена. И Героев Великой Отечественной войны, и тех, кто участвовал в конфликтах на Северном Кавказе, в Сирии. 6-го числа я ходил в школу, названную в честь Героя, погибшего в Сирии, – Марата Ахметшина. Сейчас идет СВО и появляются новые герои. Честно говоря, для меня все мобилизованные и все кадровые военные – герои. Я думаю, наших героев никогда не забудут, помнить о них очень важно», – рассказывает Газинур Хайруллин.

Сегодня Газинур Хайруллин – председатель общественной организации «Герои России».

«Когда выступаю в школах, рассказываю про наш экипаж. Прошу детей заранее познакомиться с нашей историей, чтобы удалось выстроить диалог. У нас получается живая интересная беседа, ребята задают много вопросов: “А что вы чувствовали?”, “А как вам удалось выдержать плен?” Много чего спрашивают, иногда даже застают меня врасплох. Они очень умные», – смеется Герой.

«Специальная военная операция показала, что у нас прекрасная молодежь – патриоты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Летчик считает, что ребята дают надежду на светлое будущее, он уверен, что и они в случае беды с достоинством пойдут защищать Отечество.

«Специальная военная операция показала, что у нас прекрасная молодежь – патриоты. Я не люблю говорить громких, пафосных слов, но мы же сами видим, какие они. Недавно же Шойгу объявил, что 3 тысячи студентов взяли академический отпуск и уехали на фронт. Вот она, молодежь», – рассуждает он.

Хайруллин осуждает тех, кто спрятался от мобилизации. Задается вопросом: кто за них должен отдуваться, защищать интересы страны? Праздник День Героев очень важен, особенно сейчас, уверен он. Тем, кто получил это высокое звание, передает свои поздравления

«В первую очередь хочется поздравить Героев Социалистического Труда. Они внесли большой вклад в развитие нашей промышленности, создали надежный фундамент для развития современной России. Героям России хочется выразить благодарность от всего нашего народа. Крепкого здоровья. Желаю, чтобы они рассказывали о своем подвиге, хотя понимаю, что Герои не любят рассказывать про себя – про свой героизм не очень-то скромно говорить, сами понимаете. Но говорить об этом нужно. И, конечно же, вечная память погибшим» – заключил Газинур Хайруллин.

Экипаж танка Дамира Исламова прицельным огнем уничтожил долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поддерживайте их своей любовью, чтобы они знали, что их ждут»

Выпускник танкового училища Дамир Исламов погиб 7 марта 2021 года. Экипаж его танка прицельным огнем уничтожил долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника.

Однако во время боя танк Исламова подожгли коктейлем Молотова. Экипажу удалось убрать машину из-под огня, потушить и вернуться на поле боя. После этого экипаж его танка прицельным огнем уничтожил долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника. Боевая машина старшего лейтенанта была подбита противником. Выжить экипажу не удалось. Дамиру Исламову было всего 25 лет. Высокого звания он был удостоен посмертно.

Его сестра Динара Алтынова рассказала, что День Героев отмечают дома, в кругу семьи, но большого праздника не устраивает – для всех родных Дамира этот день наполнен грустью.

«Для нас это день большой гордости. Я бы не назвала это праздником, потому что для нас это очередной день скорби, ведь мы потеряли братишку. Для нас это большая утрата, и я считаю, для страны тоже. Но нас не покидает гордость, и с каждым годом она все больше растет», – говорит сестра Героя.

Подрастающее поколение должно воспитываться на патриотизме и знать своих героев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несмотря на свою скорбь, женщина не отказывается участвовать в мероприятиях, посвященных Героям Отечества. Она считает, что подрастающее поколение должно воспитываться на патриотизме и знать своих героев.

«Я бы очень хотела, чтобы как можно больше детей смотрели на подвиги наших ребят, шли по их стопам, набирались силы и мужества, чтобы мы знали, что страна будет в надежных руках. Ведь это поколение – наше будущее. Мы должны знать, куда мы идем и к чему стремимся. Я думаю, что если поколение будет расти на этих примерах, нас ждет великое будущее», – поделилась Динара Алтынова.

Тем, кто ждет своих героев с поля боя, сестра Дамира Исламова пожелала любить, верить и надеяться.

«Вы ничего не сможете изменить, но если вы будете верить, ждать, надеяться, я думаю, это даст им намного больше сил. Поддерживайте их своей любовью, чтобы они знали, что их ждут», – говорит она.

Звезду Героя Иван Додосов получил за участие в защите ДНР и ЛНР Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я не считаю себя героем, я просто вырастила достойных граждан нашего Отечества»

Герой России Иван Додосов тоже окончил танковое училище. Сейчас он командир танкового батальона воинской части Новочеркасского гарнизона Южного военного округа. Звезду Героя он получил за участие в защите ДНР и ЛНР – в составе своего подразделения обеспечил прорыв обороны стратегически важного города Попасная. Его подразделение получило приказ захватить один из укрепрайонов. Ударить с наскока не получилось. Тогда комбат взял танковый взвод и отправился вокруг, в тыл врага.

Они прорубили машинами лес, но не знали, что в тылу у противника в резерве стоит танковая рота. Десять вражеских единиц техники пошли против трех танков, которыми командовал Додосов. Бой был неравным. Однако отдыхавшие в резерве украинские танкисты не ожидали, что им придется вступить в схватку. Замешательство противника позволило нашим танкистам взять инициативу в свои руки. Эту танковую дуэль выиграл российский взвод. Один украинский танк полностью сгорел. Еще семь уничтожили.

Мать героя Татьяна Додосова говорит, что военный у нее не только сын, но и дочь, и зять.

«У меня все семья военная, и это не просто. Как справляюсь с переживаниями? С Божьей помощью. Мне помогает и вера в Бога, и внуки – они постоянно около меня, не дают мне плакать», – поделилась Татьяна Додосова.

Дочь ее уже год как вышла на пенсию, служила в ФСБ.

Многие считают, что мать Героя – сама Герой, ведь жить в ожидании сына, который находится в горячей точке, очень непросто Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ее муж три раза был в Сирии, уже два года находится на СВО. И мой сын, ее брат, с 2014 года тоже находится там. Это не просто, это очень тяжело, но мы не привыкли жаловаться, у нас все хорошо», – говорить мать Героя.

Многие считают, что мать Героя – сама Герой, ведь жить в ожидании сына, который находится в горячей точке, очень не просто.

«Я не считаю себя героем. Я же дома, под мирным небом, не под обстрелами. Я ведь только переживаю за своих детей и их подчиненных. Ведь мои дети в первую очередь переживают о своих подчиненных и уже потом думают о семье. Я не герой, я просто вырастила достойных граждан нашего Отечества, которые нужны России», – поделилась она.

Мать Ивана Додосова уверена – паниковать бессмысленно, это ничего не поменяет, нужно достойно ждать своих защитников Отечества.

«Самое главное – здоровья и мирного неба над головой. Ну а родителям бойцов – сил и терпения, чтобы ждать своих детей», – пожелала Татьяна Додосова.

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В Татарстане 432 человека в разное время получили звание Героя Отечества. 419 из них, увы, уже нет в живых.

Список Героев России пополнили татарстанцы, выполняющие задачи в зоне СВО. «Золотую Звезду» Героя получили 10 жителей республики.

Раиль Габдрахманов, Алькеевский район

Иван Додосов, Пестречинский район

Александр Лапин, Казань

Расим Баксиков, Казань

Ирек Магасумов, Мамадыш

Иван Жарский, Казань

Четверым звание присвоено посмертно:

Дамир Гилемханов, Казань

Дамир Исламов, Лениногорск

Андрей Соколовский, Тетюшский район

Олег Сорокин, Мамадыш

18 жителей Татарстана получили звание Героев России, участвуя в разных конфликтах до СВО.

Валерий Герасимов, Казань

Ильяс Дауди, Азнакаевский район

Алексей Михайлович Кораблев, Чистопольский район

Артем Кузин, Тетюшский район

Сергей Рыжиков, Бугульминский район

Александр Супонинский, Альметьевск

Газинур Гарифзянович Хайруллин, Казань

Одиннадцать татарстанцев стали Героями России (до СВО) посмертно:

Марат Ахметшин, Лаишевский район

Сергей Ашихмин, Казань

Александр Волков, Нурлатский район

Виталий Горин, Казань

Игорь Груднов, Чистопольский район

Александр Епанешников, Елабужский район

Олег Исаев, Балтасинский район

Алексей Козин, Казань

Георгий Смирнов, Казань

Виктор Ерин, Казань

Леонид Попов, Казань



Также звания Героев Российской Федерации в период проведения СВО присвоены 20 выпускникам Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, родившимся в разных регионах страны. Шестеро из них удостоены звания посмертно.