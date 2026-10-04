Победную шайбу в матче «Нефтехимика» и «Сибири» переписали на другого игрока

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Шайбу, решившую исход встречи нижнекамского «Нефтехимика» с «Сибирью» из Новосибирска (3:2), переписали с Григория Селезнева на другого игрока «волков» – Виктора Андрейченко. Для него этот гол стал дебютным в Континентальной хоккейной лиге.

«Что касается моего гола, я даже сам был не в курсе, что забил, поэтому, когда вышел на следующее вбрасывание и объявили, что я забил, подумал – ну, ошиблись там», – прокомментировал случившееся Андрейченко, уточнив, что его всё же поздравили в раздевалке (слова игрока приводит пресс-служба клуба).

Относительно сегодняшней встречи в целом хоккеист заметил, что она получилось «очень вязкой». Новосибирцы, забив две своих шайбы и получив временное преимущество, перешли к игре от обороны.

Кроме того, Андрейченко признался, что адаптация к КХЛ «проходит очень постепенно». «Стараюсь играть от простого, больше от обороны. Приносить своими действиями пользу команде. Может быть, даже не за счет очков, а просто невидимых моментов в игре, которые складываются в наше преимущество», – пояснил он.

Наставник же нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Гришин на послематчевой пресс-конференции отметил вклад Григория Селезнева в этот гол и, соответственно, в победу. «Ну, как бы Гриша рискнул, это воздалось. Хорошо, что так получилось, что он рискнул, бросил. Он создал момент, убежал. Это здорово. Так приятно, когда игроки такие вещи делают и это воздается», – подчеркнул он.

Эта шайба, забитая на 54-й минуте, вызвала просьбу тренерского штаба «Сибири» о видеозапросе из-за возможного превышения «Нефтехимиком» допустимой численности игроков, единовременно присутствующих на льду. Но судьи при просмотре видео не обнаружили такого превышения.