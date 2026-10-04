Гришин: Уважающая себя команда больше двух игр подряд не должна проигрывать

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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Гришин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победную домашнюю встречу с «Сибирью» из Новосибирска (3:2). Об этом сообщает пресс-служба татарстанской команды.

Специалист назвал матч интересным и достаточно открытым, упомянув множество моментов и ошибки, которые допускали обе стороны. Однако, на его взгляд, у нижнекамцев «настрой <...> был с самого начала такой, что нельзя сегодня проигрывать».

«Это, кстати, такая вещь хорошая, я отмечаю, потому что уважающая себя команда больше двух игр подряд, по идее, не должна проигрывать», – подчеркнул Гришин. Соответственно, уверен он, отсутствие у «Нефтехимика» трех и более проигранных подряд игр, в отличие от прошлого сезона, свидетельствует, что «команда взрослеет, матереет, становится более уверенной в себе».

При этом главный тренер согласился, что игроки «отчасти» стали заложниками атакующего стиля нижнекамского клуба и это привело к двум пропущенным шайбам. По его оценке, Тимур Кол буквально понял полученную установку и решил не отдавать шайбу коллегам, а самостоятельно вывести ее из зоны, и в результате она была отобрана.

«Второй гол… В общем, здесь то же самое, что и при первом голе. Не надо, стоя на месте, в своей зоне передавать шайбу от одного игрока к другому, потому что это чревато», – добавил Гришин.

Наставник «Сибири» Ярослав Люзенков заметил, что матч был «интересным» и «хорошим», но его подопечные забили на один гол меньше. Он не согласился с тезисом об ухудшении игры в третьем периоде: «Потом ребята опять включились ребята, начали опять работать».

Вместе с тем специалист пояснил, что тренерский штаб искал и планировал «немного других лидеров» на первое звено, но «сейчас некоторые из них травмированы», а играющие вместо них получают шанс проявить себя, но не всегда его реализуют. «Все-таки они больше поиграли в высшей лиге. <...> Вроде стараются, вот, к сожалению, где-то чуть-чуть не хватает, чтобы гол забить, где-то в нужной ситуации разобраться. Это опыт», – констатировал Люзенков.