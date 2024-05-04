Победившую на фестивале «Действующие лица» постановку студии «Апуш» представят в Казани

Фото: отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры исполкома Казани

В казанском культурно-досуговом комплексе имени Ленина 7 мая состоится премьера постановки детской татарской театральной студии «Апуш» «Однажды на ярмарке…», которая ранее принесла ей Гран-при XIX Всероссийского фестиваля-форума «Действующие лица». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Это инсценировка по мотивам татарских пьес, созданная заслуженным артистом РТ Ильтазаром Мухаматгалиевым. Публика увидит историю, которая произошла в августе 1908 года, когда купцы из Казани приехали на пароходе на Макарьевскую ярмарку. В один из дней на празднество с гастролями прибыли и казанские артисты из труппы «Сайяр».

Поставили спектакль педагоги актерского мастерства и сценической речи студии «Апуш»: народная артистка РТ Зульфия Валеева и заслуженная артистка РТ Миляуша Шайхутдинова.

Подготовкой юных актеров также занимались педагог-хореограф Сергей Александров и преподаватель высшей категории эстрадно-джазового вокала, заслуженный работник культуры РТ Ландыш Фаттахова.

Музыку к постановке создали Зульфия Валеева и Нияз Валиев, последний также отвечал за музыкальное оформление и аранжировку. Сценографом и художником выступила член Союза художников РТ Анастасия Бузунеева, звукорежиссером стал Илья Лазарев, художником по свету — Талгат Латыпов.

XIX Всероссийский фестиваль-форум любительских театров «Действующие лица» прошел в Набережных Челнах с 18 по 21 апреля. Всего вниманию публики было представлено 16 спектаклей.

«<...> победа „Апуша“ была непростой, конкуренция оказалась сильной. Пришлось выбирать из 16 спектаклей театров из девяти регионов. Это большое и почетное событие для молодого коллектива», — заметил член жюри премии — советник министра культуры РТ Нияз Игламов, комментируя присужденное студии Гран-при.

Кроме того, студия «Апуш» со спектаклем «Кечтүк» («Малявка») заняла первое место на Брянцевском фестивале. С ним же она стала второй на фестивале «Театральное Приволжье».