Детская студия «Апуш» со спектаклем «Кечтүк» заняла I место на Брянцевском фестивале

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Детская театральная студия «Апуш» со спектаклем «Кечтүк» («Малявка») заняла I место на XXV Международном «Брянцевском фестивале» детских театральных коллективов. Церемонию награждения победителей организаторы провели в режиме онлайн.

Диплом победителя татарстанскому коллективу вручила главный режиссер санкт-петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева Сусанна Цирюк. Маленькие артисты студии «Апуш», принимая поздравления на сцене, передали участникам церемонии свой «горячий татарский привет», а также подарили организаторам куклу-игрушку «Кечтүк» и татарский чак-чак.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Педагог группы театральной студии «Апуш» в ДК Ленина, один из режиссеров спектакля «Кечтүк» Зульфия Валеева, поблагодарив жюри за высокую оценку их работы, вспомнила слова любимого писателя Антуана де Сента-Экзюпери.

«Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль», — процитировала она, добавив: «Все люди, собравшиеся здесь, заражены любовью к театру»

«Спасибо всем организаторам и участникам из 16 городов и стран. За эти три дня мы со всеми успели подружиться. Мы очень счастливы», — сказала Зульфия Валеева.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Она напомнила, что детской театральной студии всего 2 года. «Директор студии „Апуш“ Алия Файзрахманова тоже здесь. Большое ей спасибо», — отметила режиссер спектакля.

Брянцевский фестиваль на сегодняшний день является одним из крупнейших и наиболее престижных мероприятий такого формата в Северо-Западном регионе. Среди участников — детские театры Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Мурманска, Вологды, Мценска, Воронежа, Казани, Челябинска, Севастополя, Набережных Челнов, Пензы и поселка Озерецкое.

Спектакль детской татарской театральной студии «Апуш» «Кечтүк» был поставлен в казанском Дворце культуры им.Ленина Зульфией Валеевой и Миляушой Шайхутдиновой по пьесе Ильгиза Зайниева.

Рузиля Мухаметова