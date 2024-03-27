Спектакль детской студии «Апуш» занял второе место на фестивале «Театральное Приволжье»

Два казанских коллектива, студия «Без» творческого объединения «Апуш» и творческая инклюзивная студия для взрослых «Э-моция», стали участниками финала окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Он проходил среди 14 регионов Приволжского федерального округа в формате телемоста. Номинанты от Татарстана наблюдали за голосованием регионов-соседей за лучший спектакль в выставочном зале Национальной библиотеки Татарстана.

В этом году «Театральное Приволжье», напомним, проходит уже в пятый раз. Фестиваль был инициирован полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым в 2019 году. В этом году на участие в нем заявились около 400 театральных коллективов и 6 тысяч актеров, в финал прошли 28 спектаклей – по два от каждого региона ПФО.

От Татарстана спектакль «Кечтүк» (пер. с тат. «Малявка») в категории детских постановок представила студия «Без» (пер. с тат. «Мы») творческого объединения «Апуш». Ребята, пояснила «Татар-информу» руководитель студии «Апуш» Алия Файзрахманова, занимаются в ДК Ленина.

«Объединение ”Апуш” большое. “Без” – одна из школ нашей театральной студии, все ребята-участники из Казани. В прошлом году от нашего объединения в фестивале участвовали ребята, которые также занимаются в Казани, но в ДК Сайдаш – это был спектакль “Волшебные сны Апуша”», – пояснила собеседница.

Постановка «Волшебные сны Апуша», напомним, стала лучшей на «Театральном Приволжье» прошлого сезона.

В номинации молодежных спектаклей в этом году в финал от Татарстана вышел инклюзивный спектакль «НормальНо». Играют в нем взрослые с особенностями здоровья из студии «Э–моция».

Первые достижения финалистов организаторы огласили до основного, самого важного и волнительного онлайн-голосования регионов-участников. Спектакль «Кечтүк» получил награду за лучшее художественное оформление. Художник постановки – Анастасия Бузунеева. В молодежной номинации конкурса на лучшую разработку афиши или плаката фестиваля жюри присудило первое место художнице из Татарстана Яне Попеско.

Затем представители каждого из 14 регионов ПФО выходили в эфир общего телемоста, приветствовали друг друга и выставляли оценки пятерке лучших, по их мнению, спектаклей. Полтора часа участники бурными возгласами встречали высокие оценки регионов-соседей, печальными выдохами реагировали, если не попадали в пятерку «аттестованных», а также переживали за понравившиеся спектакли театральных коллективов из других городов Приволжья.

По итогам горячего онлайн-голосования студия «Без» творческого объединения «Апуш» со спектаклем «Кечтүк» заняла второе место в номинации «Детские театральные коллективы и студии», набрав 117 баллов. Инклюзивная студия для взрослых «Э-моция» стала седьмой в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии».

Первое место в этом году в номинации «Детские театральные коллективы и студии» занял спектакль «Крылья», представленный коллективом из Пермского края. Он набрал 151 балл. Третье – постановка «А я думал, что это был сон» от участников из Удмуртии.

Первое место в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» занял спектакль «Дракон» нижегородского коллектива, получив 111 баллов. На втором месте отказалась постановка «Доминант», представленная ребятам из Чувашии. Третье – спектакль «Алабин» от Самарской области.

Победители «Театрального Приволжья», отметим, в этом году в качестве главного приза отправятся в круиз вместе с представителями ведущего театрального института России – ГИТИСа. Профессиональные педагоги и режиссеры с 27 мая по 3 июня будут заниматься с участниками-непрофессионалами в театральном мастерстве и работать над созданием эскизов спектаклей, которые победители фестиваля будут показывать в городах по маршруту круиза.