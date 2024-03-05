Победители олимпиады «Потомки Менделеева» будут зачислены в КФУ

Победители олимпиады «Потомки Менделеева», которая проходила в Менделеевске, будут зачислены в Казанский федеральный университет. Кроме того, особые условия поступления будут действовать для всех призеров очного этапа. Решение озвучила проректор университета по образовательной деятельности Екатерина Турилова.

«По традиции каждый из победителей олимпиады может стать студентом Казанского федерального университета, конечно, после соблюдения некоторых обязательств. Победители среди 10-11-х классов в этом году получают 5 дополнительных баллов при поступлении, призеры — по 3 балла», — отметила она.

По итогам олимпиады «Потомки Менделеева» определили двух победителей среди 11-х классов, по одному победителю среди 9-х и 10-х классов, 10 человек стали призерами олимпиады.

Абсолютным победителем и обладателем специального приза попечителя олимпиады Романа Троценко стал ученик 11-го класса из Уфы Вадим Харисов.

Эксперты отметили высокий уровень подготовки участников очного этапа испытаний. Составление задач и проверку работ осуществляли сотрудники Института химии имени Бутлерова.

Каждый из победителей и призеров получил приглашение на стажировку на химический комплекс «Аммоний», выступивший организатором олимпиады. Мероприятие прошло по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова для привлечения кадров в промышленность региона.

Олимпиаду поддержали Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Академия наук РТ, КФУ, Минпромторг РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российский миллиардер предложил работу победителю менделеевской олимпиады по химии.

Напомним, 2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сообщил в ежегодном послании Государственному Совету республики 14 сентября 2023-го.