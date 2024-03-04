Российский миллиардер предложил работу победителю менделеевской олимпиады по химии

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Абсолютный победитель Всероссийской олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева», ученик 11-го класса из Уфы Вадим Харисов получил приглашение на работу в один из химических комплексов страны, в департамент новых разработок.

«Он может приехать домой к маме и гордо сказать: „У меня есть первое предложение о работе“. И для работодателей это большая часть, потому что это самый умный парень по химии в России!» — подчеркнул попечитель олимпиады, российский миллиардер Роман Троценко.

Вадим, как и все призеры и победители Олимпиады «Потомки Менделеева», может стать студентом КФУ при соблюдении некоторых условий. Впрочем, независимо от того, какой вуз окончит юный химик, он может принять предложение о работе.

Сейчас Вадим Харисов учится в Республиканском инженерном лицее-интернате — это инновационное учебное заведение, где обучаются дети из сельских районов Республики Башкортостан и соседних регионов.

«Химией начал увлекаться в 8-м классе, у нас в лицее в августе было приглашение на подготовительное занятие по химии, там рассказывали об азах, и меня это увлекло. Потом я начал участвовать в олимпиадах. Занимал первые места. Я думал, что выиграю в Менделеевске, но не думал, что и спецприз выиграю. Это здорово! Готовится к олимпиадам мне помогают студенты, которые отучились и работают преподавателями у нас в лицее», — рассказал юноша.

Вадим признался, что радостным событием поделился в первую очередь с мамой и педагогами.

Накануне в Менделеевске подвели итоги первой в истории Всероссийской олимпиады по химии «Потомки Менделеева». У олимпиады был внушительный призовой фонд — 1,5 млн рублей. Победители получили сертификаты на 100 тыс. рублей, призеры — на 30 тыс. рублей. Аналогичное поощрение получили и педагоги детей.

Олимпиаду также поддержали Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство образования и науки РТ, Академия наук РТ, КФУ, Минпромторг РТ.

Напомним, 2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сообщил в ежегодном послании Государственному Совету республики 14 сентября 2023-го.