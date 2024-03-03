Школьник из Уфы стал абсолютным победителем в олимпиаде по химии в Менделеевске

Ученик 11-го класса Вадим Харисов из Уфы стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева», которая проходила в Менделеевске с 29 февраля по 3 марта.

Вадим набрал наибольшее количество баллов — 85 из 100 возможных. Ему 17 лет, он постоянный участник различных олимпиад, ученик республиканского инженерного лицея-интерната — это инновационное учебное заведение, где обучаются дети из сельских районов Республики Башкортостан и соседних регионов.

Имя победителя по видеоконференцсвязи объявил известный бизнесмен, попечитель олимпиады Роман Троценко. Школьнику вручили статуэтку абсолютного победителя и 100 тыс. рублей.

«С нами вместе об этой олимпиаде в Менделеевске мечтал еще один человек — Раис Татарстана Рустам Минниханов. На днях у него был день рождения, и мечта осуществилась», — сказал Троценко.

Всего на олимпиаду «Потомки Менделеева» в Менделеевске заявки подали 723 участника из 36 регионов России. Шестьдесят школьников прошли испытания теоретического и экспериментального туров. По их итогам определили двух победителей среди 11-х классов, по одному победителю среди 9-х и 10-х классов, а еще десять человек стали призерами олимпиады.

Победители и призеры получили денежные сертификаты в магазин цифровой техники на 100 тыс. и 30 тыс. рублей. Такие же поощрения получили наставники детей. Сумма призового фонда составила 1,5 млн рублей.

Помимо этого, Казанский федеральный университет в рамках поддержки начислит дополнительные баллы при поступлении в вуз: 5 баллов — победителям и 3 балла — призерам.

«Наши эксперты, а задания составляли и проверяли сотрудники Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета, отметили высокий уровень участников. Больше 35% участников выполнили 70% заданий верно. Из 25 возможных баллов за экспериментальный тур средний балл всех участников — 20 баллов. Это говорит о том, что нам удалось собрать сильнейших молодых химиков со всей страны», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Олимпиада была организована в партнерстве с градообразующим предприятием по поручению Раиса Татарстана в целях привлечения кадров на промышленные предприятия республики.

«Каждого из победителей и призеров олимпиады после поступления в вуз мы будем рады видеть на стажировке на предприятиях группы компаний „Азот“, на одном из крупнейших из химических комплексов. И скажу сразу, что в следующем году мы организуем для детей тур на наше производство», — заметил генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

«Олимпиада проводилась впервые в Год научно-технологического развития, что очень символично», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Олимпиаду также поддержали Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство образования и науки РТ, Академия наук РТ, КФУ, Минпромторг РТ.

Напомним, 2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сообщил в ежегодном послании Государственному Совету республики 14 сентября 2023-го.