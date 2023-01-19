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Общество
19 января 2023  15:00
Эльза Кузнецова

Победители голосования на лучшее новогоднее оформление получат подарки от АО «Татмедиа»

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АО «Татмедиа» наградит памятными подарками победителей голосования по конкурсу на лучшее новогоднее оформление.

Больше всего голосов — 19 512 — набрали участники под №22 из Тюлячинского района. За первое место в голосовании они получат от АО «Татмедиа» подписку на газету «Шәһри Казан. Язмыш» и журнал «Сөембикә».

Второе место занял Илнур Юсупов из села Кулле-Кими Атнинского района, ему в подарок достается сувенирная продукция от «Татмедиа» и подписка на газету «Шәһри Казан. Язмыш». 

Замкнул тройку рекордсменов по набранным голосам Муслюмовский район, который представляет семья Ильфиры и Ирека Камаловых. Они получат сувенирный набор от «Татмедиа»

Кроме подарков, все победители будут награждены дипломами от АО «Татмедиа».

Об итогах голосования ранее сообщал «Татар-информ».

#конкурс на лучшее новогоднее оформление
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