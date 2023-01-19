«Татар-информ» завершает голосование конкурса на лучшее новогоднее оформление и передает итоги комиссии республиканского конкурса, который проводится под эгидой Общественной палаты РТ при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Председатель ОП РТ Зиля Валеева сообщила, что 18 января завершился прием заявок и документов по проведению елок и новогоднего убранства в муниципальных образованиях.

«Результаты голосования на „Татар-информе“ будут переданы комиссии республиканского конкурса на лучшее новогоднее оформление для сведения и учета при подведении итогов. Подведение итогов начнется во второй половине следующей недели. До 4 февраля мы должны предоставить предложения Президенту», — отметила Зиля Валеева.

В общей сложности на сайте «Татар-информ» проголосовали 93 807 жителей республики.

Больше всех голосов — 19512 — набрали участники под №22 из Тюлячинского района. Педагоги украсили двор средней школы в селе Большая Меша.

Вместе с тем 15 658 читателей «Татар-информа» отдали голоса за Атнинский район и Илнура Юсупова из села Кулле-Кими (участник под №16).

Замкнул тройку рекордсменов по набранным голосам Муслюмовский район, который представляет семья Ильфиры и Ирека Камаловых. Участники под №15 получили 13 367 голосов. На составивших тройку призеров приходится 21, 17 и 14% голосов соответственно.

Работы участников конкурса можно посмотреть здесь.