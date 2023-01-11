Кролики vs Деды Морозы: какие снежные шедевры победят в Татарстане?

Итоги конкурса по новогоднему оформлению дворов в городах и селах Татарстана подводит Общественная палата и «Татар-информ». Предлагаем читателям выбрать самых интересных и креативных победителей, которые станут обладателями трех главных призов.

В конкурсе по новогоднему оформлению территорий наравне с муниципалитетами и предприятиями участвуют и рядовые жители сел и городов Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«А у нас во дворе...»

Конкурсы по новогоднему оформлению территорий проводятся в Татарстане ежегодно под эгидой Общественной палаты республики. В последние два года в них наравне с муниципалитетами и предприятиями участвуют и рядовые жители сел и городов Татарстана, которые украшают свои дома и приусадебные участки.

В этом году у жителей республики появилась возможность определить победителей путем интерактивного голосования на сайте агентства «Татар-информ».

Цель конкурса — активизировать общественную жизнь различных возрастных категорий населения и развить творческий потенциал жителей. Участникам необходимо было красочно и оригинально оформить свой двор в новогоднем исполнении с использованием снежных фигур, иллюминации, гирлянд, декоративных фигур и всех подручных материалов.

Всего в снежном творческом состязании «А у нас во дворе...» сразились 206 участников из 27 районов республики, а также из города Набережные Челны. В финал вышли 34 участника. Самое рекордное количество было зафиксировано в Арском районе, там лепили фигуры и украшали гирляндами дома сразу 57 жителей района.

Факты об участниках:

1. Арский район

В селе Новый Кинер в Арском районе РТ перед домом семьи Галяутдиновых в этом году особенно празднично и красочно. Наиля Галяутдинова сейчас живет одна. Дети с внуками приезжают в гости на выходные и праздники.

Зять Рифат и дочь Гульгена, которые живут в Казани, в этом году решили перед домом сделать снежные фигурки. Думали сделать только елку, но потом создали еще и Деда Мороза, и остальных героев, которых любит их шестилетний сын.

2. Нурлатский район

Фирдавс Нурутдинова из города Нурлат каждый год на украшение своего дома тратит до 30 тысяч рублей. Подготовку начинает еще с лета, закупает гирлянды, иллюминацию, новые элементы в крупных городах.

Каждый год во дворе появляется новая композиция. В этом году на оленьей упряжке в гости спешит Дед Мороз, рядом — Санта-Клаус, а во дворе — забавный вертящийся Снеговик. Всю эту красоту разместить, оформить помогают дочь и зять.

3. Верхнеуслонский район

В Нижнем Озере Верхнеуслонского района каждый год жители соревнуются между собой, кто красивее и ярче украсит свой двор. Традиции уже более 15 лет.

Виталий Фёдоров в ней участвует ежегодно. На сходе граждан в январе награждаются победители. Виталий пару раз уже выигрывал соревнование. И в этот раз, конечно, тоже надеется на победу.

4. Алексеевский район

Жительница Лебяжьего Елена Крылова с мужем и двумя детьми 4-й год подряд украшает свой дом к Новому году.

«Начинаем вешать гирлянды в 20-х числах декабря и держим до Крещения. Решили таким образом порадовать детей, которые нам помогают. Соседям тоже очень нравится, говорят, что создаем им праздничное настроение. Каждый год что-то новенькое придумываем. В этот раз сделали проекцию на дом в виде снежинок. Дети помогают украшать», — поделилась Елена.

5. Агрызский район

Участники из Агрызского района — Фирая и Альфред Султановы известные фермеры в своем селе Крынды, они выращивают перепелок. Сельчане отзываются о них как о позитивных, трудолюбивых, инициативных соседях. В этом году пара слепила перед своим домом символ года — Кролика.

6. Аксубаевский район

Участниками Аксубаевского района стали семья Равиля и Флюры Хасановых, которые живут в селе Новое Демкино. Композицию придумала супруга.

«Дед Мороз — хозяин дома Хасанов Равиль. Супруга Флюра Хасанова — режиссёр», — так говорят о своей семье участники конкурса.

7. Мамадышский район

Местный художник Роберт Салахутдинов в своем родном Мамадыше решил сделать подарок городу и украсил одну из улиц фигурами. Снежные шедевры уже оценили жители и гости города, а также пользователи социальных сетей.

8. Кайбицкий район

Радик и Гульсина Камаловы из села Салтыганово Кайбицкого района ежегодно участвуют в новогоднем оформлении личного подворья. Два года подряд семья становилась обладателем Гран-при. Гульсина Камалова — ветеран библиотечной системы района, заслуженный работник культуры.

9. Зеленодольский район

Участник Ильгиз Назыров, житель деревни Большие Яки Зеленодольского района создавал снежного Кролика 2,5 часа. В этом ему помогала вся большая семья.

«Вначале я подумал, что сделать зайца из снега будет гораздо проще, — говорит Ильгиз Назыров. — Когда я приступил к работе, все пошло не так быстро и не так легко. А дальше все, как в сказке „Репка“. Сначала я позвал на помощь жену, потом дети подключились. Пришедшие ночью зайцы своими следами уже завершили весь новогодний антураж».

Назыровы так разошлись, что вместо одного зайца слепили двух — одного серого, другого белого — чтобы соответствовать уже другой сказке.

10. Лениногорский район

Для постройки снежной фигуры символа года «Заяц с морковкой» у Гамира Латыпова из Лениногорска ушло три дня, понадобилось около 5 кубов снега, который возили от ближайших соседей. Три упаковки гуаши ушли для покраски фигуры.

Гигантского зайца Гамир строил сам, для него это ежегодная зимняя традиция создавать снежную фигуру символа года во дворе.

11. Набережные Челны

В Автограде в конкурсе приняло участие садоводческое общество «Гидростроитель-2». Здесь нарядили ёлку, украсили территорию, залили каток. В работе было задействовано шесть человек, для преобразования территории к Новому году потребовалась пять дней.

Каток от снега очищал сам руководитель СНТ Виталий Быков, который приспособил для этого свою старую «семерку».

12. Мамадышский район

Гульсина Минниханова из села Ямашево всю жизнь проработала главным бухгалтером, сейчас находится на заслуженном отдыхе. Ухаживает за двумя младшими братьями-инвалидами.

Перед Новым Годом она решила порадовать всех жителей своей деревни Ямашево и подарить им праздничное настроение. Придомовую территорию Гульсина апа украсила снежными фигурами и яркими гирляндами.

13. Балтасинский район

В селе Куныр Балтасинского района отличились Ильдар и Гульнара Ашрафзяновы. Для украшения дома и двора им понадобилось 55 метров гирлянды, 6 кубометров снега. В создании красоты было задействованы восемь человек, фигурки слепили за два дня.

14. Кукморский район

Участница Людмила Федорова из села Лельвиж Кукморского района создавала фигуры всей семьей — мужем и 12-летним сыном. Мужчины создавали, а она покрасила. Красоту навели за два дня.

15. Муслюмовский район

Жители деревни Кубяково Муслюмовского района — Ильфира и Ирек Камаловы ежегодно украшают территорию вокруг своего дома снежными скульптурами. Свою работу они так же, как и многие другие сельчане, «посвящают» детям и внукам.

«Снега в этом году еще мало. У соседей забираю. Ведь каждый раз хочется сделать! При раскрашивании снежинок пользуемся разными колерами, чтобы получился новый цвет», — говорит Ирек абый.

Кроме снежных фигур дом украшается гирляндами — горящие огоньки придают волшебство, таинственность.

16. Атнинский район

Илнур Юсупов из села Кулле-Кими Атнинского района с детства увлекался лепкой фигурок. Изделия, которые он делал из глины, долгое время украшали музей местной школы. А в последние годы Илнур начал заниматься изготовлением снежных фигур. Его жена Алина была правой рукой.

«Это работа, требующая большого терпения, силы воли», — говорит финалист конкурса.

17. Сармановский район

В селе Старый Мензелябаш в конкурсе приняла участие Евгения Киямутдинова. Для оформления дома и двора ей понадобилось 968 лампочек и пять человек.

Почти три часа все дружно создавали праздничное оформление: получилось 50 метров гирлянд на заборах, примерно так же и на доме. Ушло три удлинителя, гирлянды удалось протянуть до соседей.

18. Елабуга

Девять педагогов детского сада № 17 «Ромашка» в Елабуге украсили по-новогоднему 18 окон дошкольного учреждения, тем самым создав праздничное настроение. На выполнение работы у них ушло три дня. Увидев, украшенные окна, дети искренне обрадовались новогоднему чуду и стали ждать Деда Мороза. К слову, он пришел в сад уже на следующий день, чтобы поздравить их.

«Необычно украшенное окно — это маленькое чудо, которое мы можем сотворить своими руками. Оно заставляет детей и родителей улыбаться и создает праздничное настроение. Вот так украшаем окошки в нашем детсаду уже не первый год», — поделились воспитатели.

19. Черемшанский район

Мастер электроники Атлас Суфиянов из деревни Старый Утямыш Черемшанского района уже много лет украшает дом разноцветными новогодними огнями. Светодиодные лампочки в этом году горят еще ярче.

«В окнах домов протянуто 200 светодиодов разных цветов. Они мигают по программе, введенной через компьютер. Написал: „С Новым годом, Утямыш!“ и другие праздничные надписи. Делаю это для того, чтобы люди радовались, чтобы было праздничное настроение», — отметил Атлас Суфиянов.

20. Мензелинский район

Тигр, Заяц, Крокодил, Санта Клаус украшают двор дома по улице Кадомцевых. Автор этих работ — жительница Мензелинска Эльмира Сизова.

Идея украсить свой двор снежными фигурами ей пришла уже давно. Но в силу разных обстоятельств свою задумку она смогла воплотить только в этом году. Когда выпало достаточное количество снега, она приступила к лепке фигур.

21. Азнакаевский район

Житель села Октябрь-Буляк Азнакаевского района Рустам Фатхуллин каждой зимой украшает свой двор снежными фигурами. И в этом году к новогодним праздникам он сделал напротив дома фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа наступившего года — Кролика. Главный гость подворья — Дедушка Мороз имеет в высоту почти два с половиной метра, остальные герои тоже не маленькие, их мастер сотворил чуть пониже, в два метра.

— С началом снежного сезона начинаю собирать «материал» можно сказать по крупицам, — рассказывает деревенский умелец. — Мне такое творчество по душе, и односельчанам мои скульптуры очень нравятся. Многие подходят, фотографируются. У людей поднимается настроение, а значит, результат стараний хороший.

Понятно, что без помощников в таком ответственном деле не обойтись. Главные ассистенты скульптора в создании сказочных фигур — его супруга Альфия ханум, сын Марсель и дочка Гулия. Глава семейства работает стропальщиком на механическом заводе в Бугульме, хозяйка этого образцового подворья — почтальон. Сын уже тоже работает, а дочь учится в техникуме.

22. Тюлячинский район

Двор средней школы в селе Большая Меша в Тюлячинском районе украшали всем педагогическим составом и учениками (кроме начальных классов). Участники конкурса «А у нас во дворе...» слепили 30 фигурок и использовали 30 гирлянд.

23. Тетюшский район

Супруги Абросимовы из города Тетюши в декабре поехали сыну за подарком, проходили мимо новогодних украшений для дома и решили купить гирлянду, а потом украсили ею дом.

Устроили сыну сюрприз — на день рождения запустили салют и в этот момент включили гирлянду. В итоге в районном конкурсе на новогоднее оформление заняли третье место, что стало приятным бонусом, так как участвовать они даже не планировали.

24. Нурлатский район

Семья Галиуллиных из деревни Кичкальня Нурлатского района каждый год строит перед домом большую снежную фигуру символа года. В этом году двор украшает Кролик высотой 2 метра.

25. Актанышский район

Семья Тарзимы и Данияра Аскаровых сделали новогоднюю композицию, посвящённую 90-летию районной общественно-политической газеты «Актаныш таңнары».

Также в их снеговом городке присутствуют фигуры, скульптуры к Году национальных культур и традиций в Татарстане. На протяжении всего времени около их двора играет музыка, что придает атмосферу праздничного настроя и завлекает детей и молодежь села Старокурмашево Актанышского района.

Также эта пара удостоилась награды главы района за самое лучшее и активное украшение придомовой территории. Занимается этим креативным делом семья Аскаровых уже на протяжении пяти лет.

26. Нижнекамск

Елочный мини-городок на внутридворовой территории по ул. Химиков,14 устраивали «всем миром». Стог соломы на санях, запряженных сильной лошадью, который в последствии благодаря художественному таланту и смекалке превратился в символа года — Кролика, подвез сотрудник домоуправления из собственного хозяйства.

Доставку елочки безвозмездно организовали активисты. Яркие баннеры и ёлочные украшения были сделаны жителями дворов и сотрудниками домоуправления «своими руками». Новогодние наряды и маскарадные костюмы — идея активных участников-организаторов.

27. Тукаевский район

Назир Гимазетдинов из села Новый Буляк Тукаевского района создает фигуры ежегодно. В этом году он не изменил традиции и слепил символа года — огромного Кролика.

28. Камское Устье

Семья Зайнуллиных из Камского Устья для украшения территории использовали более 150 метров гирлянд, Никифоровы — 5 упаковок гуаши для раскраски снежных фигур, Набиуллины — 80 метров гирлянд.

29. Дрожжановский район

Для Фании и Айрата Каримуллиных из села Шланга Дрожжановского района украшение дома стало традицией. Как только выпадает первый снег, они его складируют, запасаются. Из снега делают фигурки, а дом разукрашивают разными гирляндами.

По словам Айрата, все это делают они с детьми вместе, даже соседние бабушки, говорит, помогают.

30. Лаишево

Участник из Лаишева Владимир Кузьмин переделывал фигуры семь раз.

«Сколько ушло тонн снега не могу сказать, но фигуры я переделывал семь раз — то дожди, то болезнь меня останавливала. Помогали мне мой папа и моя мама. Гирлянды уходит с каждым годом все больше. Одно и то же каждый год надоедает ведь, поэтому добавляем что-то новое», — отметил он.

31. Мамадышский район

Семья Шакуровых из Мамадыша сделала скульптуры не только из снега, но и из дерева. Причина — погодные условия. Этому нововведению радуются и сами авторы. Ведь эти фигуры будут украшать площадку перед их домом круглый год.

32. Набережные Челны

46/10В — одноподъездный дом в Набережных Челнах, жильцы которого первыми в городе отказались от мусоропровода. Средства, которые получают челнинцы от раздельного сбора мусора, направляются на благоустройство дома и придомовой территории.

Дружные соседи вместе справляют праздники. Уже традиционно к Новому году каждый украсил свой этаж, а двор вышли наряжать вместе. Поэтесса Лидия Тимофеева ко всем праздникам или знаковым событиям в жизни дома пишет стихи, которые можно прочитать на доске информации на первом этаже. А Алия Назипова рисует красочные стенгазеты. Так, к Новому году по стенам подъезда «разбежались» жизнерадостные кролики.

33. Мензелинский район

Семья Хазиевых из села Верхний Такерман для лепки фигуры использовала 1 тонну снега, три пачки гуаши, а для украшения двора — 100 метров гирлянды.

К слову, другие участники — Ринас Гайнетдинов из Мензелинска слепил зайца высотой 4 метра, а во дворе многоквартирного дома 3/14 в Мензелинске все жильцы вместе слепили фигуру зайца.

34. Набережные Челны

Двор дома 36/6-2 в Автограде очень дружный. В прошлом году жильцы выиграли общегородской конкурс на звание самого дружного дома. Чтобы украсить двор к Новому году, они уже с лета начали собирать игрушки по квартирам.

А в новогоднюю ночь все собрались у елки — Дедом Морозом и Снегурочкой стали два жителя двора. Елка у дома собрала огромный хоровод — около 100 человек.

Голосуйте за понравившегося финалиста! Выбрать можно только одного участника.