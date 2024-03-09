Старт Российской гонки на тепловых аэростатах в Татарстане перенесли из-за погоды

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

В Татарстане на 11 марта перенесли старт Российской зимней гонки на аэростатах. Ранее планировалось, что она состоится в понедельник, 10-го числа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Причиной переноса стали погодные условия. Время и место проведения мероприятия не изменились — 7 утра, село Ильинское Зеленодольского района РТ. Подробнее о массовом старте — в материале «Татар-информа».