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Общество 9 марта 2024 16:03

Старт Российской гонки на тепловых аэростатах в Татарстане перенесли из-за погоды

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Старт Российской гонки на тепловых аэростатах в Татарстане перенесли из-за погоды
Изображение предоставлено организаторами мероприятия

В Татарстане на 11 марта перенесли старт Российской зимней гонки на аэростатах. Ранее планировалось, что она состоится в понедельник, 10-го числа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Причиной переноса стали погодные условия. Время и место проведения мероприятия не изменились — 7 утра, село Ильинское Зеленодольского района РТ. Подробнее о массовом старте — в материале «Татар-информа».

#аэростат #гонка
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