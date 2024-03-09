news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Старт Российской гонки на тепловых аэростатах в Татарстане перенесли из-за погоды
Скопировать ссылку
Изображение предоставлено организаторами мероприятия
В Татарстане на 11 марта перенесли старт Российской зимней гонки на аэростатах. Ранее планировалось, что она состоится в понедельник, 10-го числа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Причиной переноса стали погодные условия. Время и место проведения мероприятия не изменились — 7 утра, село Ильинское Зеленодольского района РТ. Подробнее о массовом старте — в материале «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2