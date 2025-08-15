Победитель «Батырлара»: «Поддержка общества – ключ к возвращению к мирной жизни»

Ветеран специальной военной операции и победитель программы «Батырлар. Герои Татарстана» из Альметьевска Глеб Меркулов продолжает знакомиться с работой муниципальных учреждений. На днях он побывал в центре «Нур» – организации, оказывающей психологическую помощь ветеранам СВО и их семьям.

В центре рассказали, как работают программы реабилитации и адаптации к мирной жизни. Глеб Меркулов внимательно изучил применяемые методики, особое внимание уделив проектам по преодолению стресса и возвращению к гражданской жизни.

«Поддержка и внимание со стороны общества – это ключевой фактор в улучшении качества жизни ветеранов», – подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба Альметьевского района, сейчас Глеб Меркулов проходит стажировку в органах местного самоуправления. Полученные знания и опыт он планирует использовать для развития системы помощи военнослужащим в Альметьевском районе.

Боевой путь ветерана насчитывает 14 лет службы в Вооруженных Силах РФ. Он участвовал в СВО, награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью «За отвагу».

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова и направлена на формирование кадрового резерва из числа ветеранов, а также поддержку их профессиональной и общественной деятельности.