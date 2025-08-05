В Альметьевске ветеран СВО начал стажировку в рамках программы «Батырлар»

В Альметьевском муниципальном районе стартовала стажировка победителя программы «Батырлар. Герои Татарстана» Глеба Меркулова. Его наставником стала руководитель исполнительного комитета района Гюзель Хабутдинова. Это партнерство стало частью республиканской инициативы, направленной на поддержку и интеграцию ветеранов специальной военной операции в общественную и профессиональную жизнь региона.

Глеб Меркулов – человек с выдающимся служебным и боевым опытом. 14 лет он отдал службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, принимал участие в боевых действиях, включая СВО.

На его груди – знаки признания за преданность службе и мужество: памятный знак «Ветеран морской пехоты», медали «За возвращение Крыма», «За участие в военном параде в День Победы», «За участие в военной операции в Сирии», «За участие в параде в честь 75-летия Победы», медаль «За отвагу» и знак «За боевую службу» от Всероссийской организации морских пехотинцев «Тайфун».

Сейчас Меркулов включился в работу в структуре муниципалитета. В ближайшие месяцы он будет осваивать административную сферу под руководством Гюзель Хабутдиновой. На личной встрече наставник и подопечный обсудили направления совместной работы и программу стажировки.

«Для меня это большая честь – стать наставником для настоящего героя, – отметила Гюзель Хабутдинова. – Уверена, что совместная работа поможет Глебу реализовать свой потенциал, а его жизненный и боевой опыт станет примером для молодежи нашего района».

Ветеран уже начал работу в районе. Его стажировка охватит ключевые направления деятельности органов местной власти, а также вопросы общественной активности.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и направлена на поддержку участников и ветеранов СВО. Ее цель – формирование кадрового резерва, развитие лидерских компетенций, возвращение бойцов к активной профессиональной жизни.

В рамках отбора заявки на участие подали порядка 1600 человек. По итогам конкурсного этапа в программу были зачислены 45 участников. За каждым закреплен наставник – руководитель органа власти, готовый делиться своим опытом и знаниями.