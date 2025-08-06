«Никогда бы не поджал хвост и не спрятался»: ветеран СВО – о долге, службе и возвращении

В 21-й школе Альметьевска прошла встреча учащихся пришкольного лагеря с участником специальной военной операции Глебом Меркуловым. За плечами у ветерана – служба по контракту, командировки в горячие точки, ранение, эвакуация, реабилитация. Сейчас он участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» и делится опытом с подрастающим поколением.

«Севастополь – это курорт. Почему бы там не поработать?» – с легкой иронией говорит Глеб Меркулов, рассказывая детям, как стал военным.

Свою карьеру он начал еще в срочной службе, а в 2013 году подписал контракт с Министерством обороны. Признается, что мечтал о военном училище, но обстоятельства сложились иначе.

«Всегда я был близок к армии, хотел поступить в военное училище. Тогда не позволили обстоятельства, но я нашел способ попасть в ряды вооруженных сил страны», – говорит он.

На счету Глеба – две командировки в Сирию. В 2022 году он стал участником специальной военной операции. Каждый раз его решение было осознанным и твердым.

«Я заключал контракты и пришел в Вооруженные силы РФ, чтобы что? При первой опасности поджать хвост и спрятаться за спины? Я никогда бы так не сделал. Не смог бы сделать», – отмечает ветеран.

Ребята слушали бойца с неподдельным интересом. Их интересовало все: как попасть в армию, где учиться, как проходят боевые будни. На СВО Глеб Меркулов участвовал в эвакуации мирного населения – и эти воспоминания он называет самыми важными.

«Видеть страдания гражданских лиц очень тяжело. Но каждый день, проведенный там, бесценен. Когда видишь, что взрослый или ребенок, сытый и напоенный, уезжает в безопасное место… Это очень силы придает», – поделился он.

Военный путь Меркулова начался не с пустого места – его дед воевал в Великую Отечественную войну. А на СВО он оказался в окружении опытных бойцов.

«Большинство – это костяк, сформировавшийся в течение 10 лет. Эти ребята со мной с первых дней. Даже человек, далекий от армии, быстро вливается. Он идет за своими товарищами, все схватывает. Все адаптивно», – рассказал участник СВО.

За преданную службу Родине он был неоднократно награжден. Сам сдержанно перечисляет свои награды, без пафоса, но с чувством внутреннего достоинства.

Военная биография Глеба Меркулова включает и ранение, и эвакуацию, и реабилитацию. Сейчас он участник кадровой программы «Батырлар. Герои Татарстана», где работает под наставничеством руководителя исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдиновой. В этой роли он продолжает служить – теперь уже делясь опытом и поддерживая тех, кто только делает первые шаги в жизни.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и направлена на поддержку участников и ветеранов СВО. Ее цель – формирование кадрового резерва, развитие лидерских компетенций, возвращение бойцов к активной профессиональной жизни. В рамках отбора заявки на участие подали порядка 1600 человек. По итогам конкурсного этапа в программу были зачислены 45 участников. За каждым закреплен наставник – руководитель органа власти, готовый делиться своим опытом и знаниями.

Материал подготовлен при участии Елены Бауэр.