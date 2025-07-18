«По зову сердца»: в Нижнекамске открылся новый гуманитарный пункт для помощи СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске стало на один гуманитарный пункт больше — в штабе местного отделения молодой гвардии начал работу центр сбора помощи бойцам специальной военной операции и жителям пострадавших городов. Здесь не только собирают вещи, но и готовят первые заготовки сухих супов, принимают продукты, медикаменты и даже микросхемы для учебных целей. Проект получил поддержку на уровне Государственного Cовета Татарстана.

Познакомиться с деятельностью штаба и поздравить волонтеров с открытием пункта приехал депутат Госсовета РТ Геннадий Глушков. Он внимательно выслушал планы молодых активистов, отметил значимость их дела и пообещал оказывать поддержку.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Чем больше таких людей будет объединено вокруг этой идеи, тем быстрее мы будем приближать результат – положительный, победу. Ну и самое главное – мы сумеем как-то сплотить общество крепче, на нормальных общечеловеческих ценностях», – подчеркнул Глушков.

Руководитель штаба Давид Хабибуллин показал гостям, как будет организована работа. Одно из направлений – производство сухих супов: оборудование уже готовят к установке, а сам процесс запускают в ближайшее время.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пока сезон, волонтеры также начали заготавливать ягоды, в том числе клубнику – ее также планируют передавать на фронт.

«Я уже начал заготовку ягод. Сейчас сезон клубники – ее тоже будем отправлять, пока лето. А на будущее – это супы», – поделился Давид.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пункт сбора получил название «По зову сердца» и разместился по адресу: ул. Студенческая, 9, вход с подъезда. Именно здесь волонтеры формируют грузы для бойцов и мирных жителей. К делу подключились и представители «Боевого братства».

«Здесь есть медикаменты в шкафу. Есть вещи, которые попросили не только бойцы, но и мирные жители. Например, попросили в Мариуполь швейную машинку – у них там пошивочный цех. Вот она уже стоит, ждет следующую отправку», – рассказал Давид Хабибуллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Координатор пункта Наталья Юркина отметила, что волонтеры принимают любую помощь: от предметов первой необходимости до денежных средств.

«Это носки, футболки, трусы, тушенка, сгущенка. Также денежную помощь – на карту или в куб наличкой. Все идет на закупку необходимых вещей в зону СВО», – пояснила она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Кроме этого, волонтеры организовали сбор микросхем – они нужны для обучения подростков навыкам перепайки. Именно на таких микросхемах молодежь осваивает базу, а затем уже собирает настоящие дроны для фронта.

«Сейчас ребята учатся. Мы делаем дроны, и, чтобы молодое поколение научить перепайке, мы собираем вот эти микросхемы. Сначала они учатся на них, потом собирают реальные дроны», – добавила Наталья Юркина.

График работы пункта пока формируется, но в ближайшей перспективе волонтеры планируют работать ежедневно.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой