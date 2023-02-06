Экологи проводят проверку по жалобам жителей «Салават купере» на неприятный запах

От жителей казанского микрорайона «Салават купере» на горячую линию Минэкологии Татарстана в минувшие выходные дни поступило множество жалоб на неприятный запах в воздухе. Сегодня экологи выехали на место происшествия.

«За выходные было очень много жалоб от жителей, они звонили на горячую линию, жаловались на запах. Сегодня мы выезжаем с передвижной лабораторией. Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов - Главный государственный инспектор Республики Татарстан в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов выехал на встречу с жителями», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии РТ.

В ведомстве напомнили, что в 2022 году в адрес министерства по всем каналам связи от жителей жилого комплекса «Салават купере» поступали многочисленные жалобы на сильный запах, затрудненность в дыхании, вплоть до ухудшения здоровья. Всего за прошлый год поступило более 260 обращений, в том числе по системе «Народный контроль» — 47.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что источником неприятного запаха в казанском микрорайоне «Салават купере», о котором жители говорили с августа прошлого года, является полигон УК «ПЖКХ» по ул. Химической. При его эксплуатации выявлены многочисленные нарушения.