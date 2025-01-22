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По второму этапу Вознесенского тракта проехало уже более 414 тыс. машин
За десять дней, с 11 по 21 января, по второму этапу Вознесенского тракта проехало более 75,5 тыс. автомобилей, из них свыше 38,6 тыс. в сторону трассы М7 «Волга» и 36,9 тыс. — в направлении Казани. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«В часы пик проехало более 31 тыс. транспортных средств. Всего со дня открытия по автодороге проехало свыше 414,6 тыс. автомобилей», — говорится в сообщении.
Движение по второму этапу Вознесенского тракта запустили 26 декабря прошлого года. С 11 января дорога начала работать в платном режиме.
Магистраль оборудована безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток», поэтому водители могут проезжать ее без остановок. Оплатить проезд нужно в течение пяти дней после поездки на официальном сайте трассы (vtkazan.ru), указав госномер машины.
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