С 11 января проезд по Вознесенскому тракту станет платным: рассказываем, как его оплатить

Компания-концессионер Вознесенского тракта, ООО «Оптима-Технологии», готова запустить дорогу в платном режиме. Вознесенский тракт оборудован безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток», благодаря чему водители могут проезжать трассу без остановок, а оплачивать проезд после поездки. 11 января 2025 года с 23:50 будет доступна оплата через официальный сайт трассы, а в будущем также можно будет платить по транспондерам, сообщили в Минтрансе РТ.

Вознесенский тракт оснащен рамками взимания платы, где установлены камеры, фиксирующие госномер автомобиля. Компьютерное зрение распознает класс автомобиля и рассчитывает стоимость проезда. Она начинается от 90 рублей для легковых автомобилей (в часы пик цена для этой категории ТС – 150 рублей). Для остальных транспортных средств цена не зависит от времени загрузки дороги транспортом и составляет 150 рублей для автомобилей II категории, 250 рублей для III категории и 350 рублей для IV категории.

Оплатить проезд нужно в течение 5 дней после поездки на официальном сайте трассы, указав госномер авто. В скором времени также начнет работать оплата по транспондерам, что позволит автоматически списывать средства за проезд.

Для получения помощи на дороге и консультации по вопросу оплаты действует короткий номер 0216.

При неоплате проезда в отведенное время владелец ТС привлекается к административной ответственности по ст. 5.9 КоАП РТ. Сумма штрафа для легковых автомобилей составляет 1500 рублей, для грузовиков и автобусов – 5000 рублей.

Оператором взимания платы в соответствии с долгосрочным операторским соглашением определена компания ООО «Единый оператор».

Вознесенский тракт – новая платная автомобильная дорога в Казани протяженностью 8 км. Дорога имеет по 3 полосы в каждую сторону движения. Проект реализуется в рамках Концессионного соглашения, заключенного между Республикой Татарстан (концедент) и ООО «Оптима-Технологии» (концессионер). Взимание платы обеспечивает ООО «Единый оператор».

«Единый оператор» осуществляет проектирование, создание и эксплуатацию интеллектуальных транспортных систем, взаимодействие и информирование пользователей, обеспечивает безопасность и оказание помощи на дороге. Предприятие реализует проекты безбарьерной (Free-Flow) системы взимания платы «Свободный поток», а также осуществляет обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением.

ООО «Оптима-Технологии» – компания-концессионер Вознесенского тракта.