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Транспорт
6 октября 2022  20:30

По улице Назарбаева в Казани ограничат движение транспорта до конца октября

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В Казани на время ограничат движение транспорта и пешеходов на участке улицы Назарбаева. Это связано с реконструкцией моста через озеро Кабан, следует из распоряжения исполкома города.

До 30 октября движение ограничено по ул.Назарбаева на участке от ул.Хади Такташа до площади Вахитова.

Ранее сообщалось, что на время реконструкции моста по улице Назарбаева власти города оптимизируют дорожное движение на прилегающих улицах. Уже к 10 октября вдоль Назарбаева планируется достроить новый тротуар для облегчения движения пешеходов.

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