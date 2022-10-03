Для оптимизации движения возле моста на Назарбаева установили более 60 дорожных знаков

На время реконструкции моста по улице Назарбаева в Казани городские власти оптимизируют дорожное движение на прилегающих улицах. Для этого там разместили более 60 информирующих дорожных знаков и указателей, а для пешеходов создали две новые остановки общественного транспорта. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Он напомнил, что на прошлой неделе стартовали работы по реконструкции автомоста по улице Назарбаева. Поэтому с 28 сентября до завершения строительных работ было полностью ограничено движение транспорта и пешеходов на этом участке.

«В целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения были установлены необходимые дорожные знаки на подъездах к участку. Для информирования автомобилистов установлены дополнительные указатели объезда по улицам Назарбаева, Салимжанова, Х. Такташ, Сары Садыковой и Тукая. Для обеспечения оптимальной пропускной способности установлены дополнительные дорожные знаки, запрещающие парковку транспортных средств. <…> Всего установлено более 60 дорожных знаков», – отметил Ильдар Шакиров.

Кроме того, для удобства горожан с обеих сторон улицы Х. Такташ были оборудованы две новые остановки общественного транспорта.

«Вся информация для жителей размещена на официальном портале мэрии и в социальных сетях. Будем держать жителей и гостей города в курсе», – резюмировал Шакиров.

