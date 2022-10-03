news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Казань
3 октября 2022  10:51

К 10 октября будет достроен новый тротуар на Назарбаева у моста через Кабан

news_top_970_100

Для облегчения движения пешеходов, осложненного после перекрытия моста по улице Назарбаева, вскоре заработает новый пешеходный тротуар. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев

Он отметил, что на прошлой неделе подходы к продолжению набережной через озеро Кабан со стороны улицы Назарбаева были затруднены из-за ремонта моста. 

«Мы приступили к созданию пешеходного тротуара вдоль улицы Назарбаева, который позволит значительно сократить путь пешеходов. Строительство тротуара планируем завершить к 10 октября. Соответствующие аншлаги и схемы будут вывешены, чтобы пешеходы могли пользоваться данным тротуаром», – заключил Куляжев.

Ранее сообщалось, что на время реконструкции моста по улице Назарбаева власти города оптимизируют дорожное движение на прилегающих улицах.

#Деловой понедельник #исполком казани #дорожные работы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100