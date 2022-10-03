К 10 октября будет достроен новый тротуар на Назарбаева у моста через Кабан

Для облегчения движения пешеходов, осложненного после перекрытия моста по улице Назарбаева, вскоре заработает новый пешеходный тротуар. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что на прошлой неделе подходы к продолжению набережной через озеро Кабан со стороны улицы Назарбаева были затруднены из-за ремонта моста.

«Мы приступили к созданию пешеходного тротуара вдоль улицы Назарбаева, который позволит значительно сократить путь пешеходов. Строительство тротуара планируем завершить к 10 октября. Соответствующие аншлаги и схемы будут вывешены, чтобы пешеходы могли пользоваться данным тротуаром», – заключил Куляжев.

Ранее сообщалось, что на время реконструкции моста по улице Назарбаева власти города оптимизируют дорожное движение на прилегающих улицах.