По России явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 16%

Завершился первый день голосования за депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва. Явка на выборах в целом по России превысила 16%, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК РФ.

«По состоянию на 20.00 по Москве [явка] составила 16,85%», — отметили в Центральной избирательной комиссии. При этом соответствующие данные не учитывают дистанционное электронное голосование.

В Татарстане за первый день думских выборов проголосовали более 30% избирателей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Возможность проголосовать дистанционно на этих выборах существует в семи регионах России. Это города федерального значения Москва и Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

Онлайн проголосовал сегодня и Президент РФ Владимир Путин. Для этого он воспользовался личным гаджетом одного из своих помощников, так как у него самого нет мобильного телефона.