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Ру Тат
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17 сентября 2021  22:14
Арсений Каримов

За первый день думских выборов в Татарстане проголосовали более 30% избирателей

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За первый день думских выборов в Татарстане проголосовали более 30% избирателей

Сегодня прошел первый день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва. В Татарстане голоса за своих кандидатов отдали более 30% избирателей. Об этом рассказал журналистам председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Проголосовали 32,1% избирателей Татарстана. Вне помещений проголосовали 5,47% избирателей», — сообщил глава Центральной избирательной комиссии республики.

Кондратьев отметил также, что в этом году из-за санитарно-эпидемиологической ситуации выросло количество заявок на голосование на дому. Такая тенденция наблюдается второй год.

«Безусловно, это создает большую нагрузку на участковые избирательные комиссии. Но ко всем, кто подает такие заявки, комиссия прибудет и проведет голосование совершенно бесконтактно. Подать такую заявку можно до 14.00 19 сентября», — подчеркнул он.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва продлятся в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Параллельно организованы довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва.

#выборы в госдуму рф #андрей кондратьев #Выборы 2021
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