По программам поддержки предприниматели Татарстана привлекли более 50 млрд рублей

С начала 2023 года татарстанские предприниматели привлекли более 50 млрд рублей по различным программам поддержки. По федеральным программам привлечено 45 млрд рублей, по республиканским – 5,5 млрд. Такие данные в прямом эфире ЦУР Татарстана привел заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции Эмиль Хисматов.

В прямом эфире напомнили, что поддержка бизнеса проходит в рамках реализации национальных проектов, в том числе по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Национальные проекты реализуются по инициативе и поручению Президента России Владимира Путина.

В Татарстане реализация нацпроектов, направленных на создание благоприятных условий для всех категорий граждан, осуществляется с 2019 года, отметила замминистра экономики РТ Гузель Насибуллина, которая также стала гостем эфира.

Любой предприниматель может найти для себя подходящую меру или услугу, добавила Насибуллина. Бизнесмены могут получить гарантийную поддержку при привлечении заемных средств от Гарантийного фонда РТ, микрофинансовую – через центр «Мой бизнес». Также благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» поддержку могут получить предприниматели-экспортеры.

Кроме того, поддержка оказывается предпринимателям социальной сферы и молодым бизнесменам в возрасте до 25 лет. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» они могут получить грант до 500 тысяч рублей на развитие своего дела. В прошлом году грант от 100 до 500 тысяч рублей получили 119 предпринимателей.

Заявку на получение гранта можно подать в Центре «Мой Бизнес» по адресу: ул.Петербургская, 28, напоминают в пресс-службе Минэкономики РТ.

14 сентября, обращаясь с ежегодным посланием Госсовету РТ, Раис Татарстана Рустам Минниханов поставил четкую задачу совершенствовать предпринимательские отношения в республике, делая акцент на использовании современных инструментов для реализации произведенной продукции – республиканский маркетинговый центр, федеральные платформы, интернет и маркетплейсы.