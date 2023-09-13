Более 50 млрд рублей привлекли предприниматели Татарстана по программам поддержки

Татарстанские предприниматели с начала года привлекли более 50 млрд рублей по программам поддержки. Из них 45 млрд рублей финансирования – по федеральным программам поддержки, 5,5 млрд рублей – в качестве поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в рамках республиканских мер. Такие данные сегодня в прямом эфире ЦУР Татарстана привел заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции Эмиль Хисматов.

В прямом эфире напомнили, что поддержка бизнеса проходит в рамках реализации национальных проектов, в том числе по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Замминистра экономики РТ Гузель Насибуллина, которая также стала гостем эфира, напомнила, что национальные проекты в республике реализуются с 2019 года и направлены на создание благоприятных условий для всех категорий граждан.

Насибуллина отметила, что любой предприниматель может найти для себя подходящую меру или услугу. Так, бизнесмены могут получить гарантийную поддержку при привлечении заемных средств от Гарантийного фонда РТ, микрофинансовую – через центр «Мой бизнес». Кроме того, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» поддержку могут получить предприниматели-экспортеры.

Также предприниматели социальной сферы или молодые бизнесмены в возрасте до 25 лет могут получить грант до 500 тысяч рублей.

«Мы видим, что по программам поручительства нашего гарантийного фонда объем поддержки даже по полугодию превысил объем поддержки, оказанной за весь 2022 год», – резюмировал Эмиль Хисматов.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.