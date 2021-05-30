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30 мая 2021  18:12

По предложению Путина Лукашенко искупался в Черном море

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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял предложение Президента РФ Владимира Путина и искупался в Черном море. Фото белорусского лидера опубликовал telegram-канал «Пул Первого».

«Всем озаботившимся: Президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды — плюс 16», — говорится в сообщении канала.

Как сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сам Путин в купании не участвовал.

Лукашенко прибыл в Сочи в пятницу. В тот день их переговоры длились более пяти часов, а затем продолжились на следующий день.

#путин владимир #лукашенко александр #черное море
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