Длившиеся более пяти часов переговоры Путина и Лукашенко завершились

Длившиеся более пяти часов переговоры Президента России Владимира Путина и Президента Беларуси Александра Лукашенко завершились.

РИА Новости сообщает, что о завершении состоявшейся в Сочи встречи двух лидеров рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Руководители двух государств, в частности, обсудили инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске из-за ложного сообщения о минировании борта, а также некоторые вопросы экономического и энергетического сотрудничества, о чем сообщало ИА «Татар-информ».