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28 мая 2021  23:28

Длившиеся более пяти часов переговоры Путина и Лукашенко завершились

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Длившиеся более пяти часов переговоры Президента России Владимира Путина и Президента Беларуси Александра Лукашенко завершились. 

РИА Новости сообщает, что о завершении состоявшейся в Сочи встречи двух лидеров рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Руководители двух государств, в частности, обсудили инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске из-за ложного сообщения о минировании борта, а также некоторые вопросы экономического и энергетического сотрудничества, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#путин владимир #дмитрий песков #александр лукашенко #россия и беларусь
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