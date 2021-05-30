Путин обсудил с Лукашенко экономическое и таможенное взаимодействие

Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили совершенствование экономического взаимодействия в таможенной и налоговой сферах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Обсуждалась тема совершенствования экономического взаимодействия в сфере таких инструментов, как таможенные органы и налоговые органы», — сказал Песков журналистам.

По его словам, главы государств говорили о совершенствовании механизмов российско-белорусского взаимодействия в этих сферах.

«И проговаривались общие подходы к основным принципам организации таможенного и налогового дела», — добавил Песков.

Он отметил, что «речь идет именно о совершенствовании и гармонизации общих подходов в этих важных экономических областях».

Переговоры Путина и Лукашенко прошли 28 и 29 мая в Сочи.