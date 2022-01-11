По плану «Буран» в Казани готовы задействовать до тысячи снегоуборочных машин

В случае объявления плана «Буран» власти Казани готовы задействовать до тысячи единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает портал kzn.ru.

Сегодня днем улицы столицы Татарстана от снега убирали 485 дорожных рабочих и 378 единиц техники, предстоящей ночью будут работать 58 рабочих и 373 машины. В среднем за сутки на дороги города выходят 485 единиц техники.

В первую очередь от снега очищают центральные магистрали, по которым ходят автобусы, остановки общественного транспорта и дороги с наиболее плотным трафиком. Сначала дорожники посыпают проезжую часть противогололедной смесью, а через три — пять часов приступают к разметанию снежной крошки. Уже после этого они формируют снежные валы, погружают и вывозят снег, объяснила пресс-секретарь Комитета внешнего благоустройства Казани Лейсан Урманчеева.

«Дороги убираются в круглосуточном режиме, при этом основная крупная техника выходит ночью, чтобы не мешать движению автомобилей. Поэтому мы просим горожан убирать свои машины с обочин дорог в ночное время — это поможет нам более качественно убирать дороги, чтобы подготовить их к интенсивному утреннему трафику», — добавила она.

Убранный снег вывозят и утилизируют на семи снегоплавильных пунктах, которые оснащены 11 приемными камерами и работают круглосуточно. За сутки на них растапливают примерно 7 тыс. тонн снега. При объявлении плана «Буран» в Казани организуют дополнительные места складирования снега — обычно создается шесть таких площадок в разных районах города. Они занимают минимум 2,5–3 тыс. кв. метров и должны находиться максимально далеко от водоохранных зон.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в предстоящую пятницу, 14 января, на Казань обрушится сильнейший снегопад за эту зиму. Ожидается, что за сутки в городе выпадет около 18 миллиметров снега — без малого половина месячной нормы.