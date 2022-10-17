По новому участку трассы М12 во Владимирской области проехало более 9 тыс. автомобилей

По новому участку скоростной трассы М12 во Владимирской области за выходные дни проехало более 9 тыс. автомобилей. Интенсивность движения превысила 4 тыс. автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«По состоянию на 17 октября, зафиксировано 9,2 тыс. проездов через рамку взимания платы на первом пусковом комплексе второго этапа М12 – от пересечения с М7 до развязки с дорогой на Гусь-Хрустальный», – отметили в пресс-службе.

В основном по платному участку федеральной дороги проехали легковые автомобили – их доля в общем количестве транспортных средств достигла 68%.

В госкомпании уточнили, что самым удобным способом оплаты на дороге с системой взимания платы «Свободный поток», где нет шлагбаумов, является транспондер. Доля автомобилистов, которые проехали по этому участку с транспондерами, пока составляет 30%.

Движение по первому пусковому комплексу второго этапа трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань протяженностью 26,1 км запустили 14 октября по телемосту из столицы Татарстана на Международной специализированной выставке «Дорога 2022». В торжественном открытии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин и помощник Президента РФ Игорь Левитин.

На пленарном заседании форума председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что проехать по скоростной автомагистрали М12 Москва — Казань можно будет уже к концу следующего года, о чем сообщал «Татар-информ».

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).