По новому участку трассы М12 во Владимирской области проехало более 9 тыс. автомобилей
По новому участку скоростной трассы М12 во Владимирской области за выходные дни проехало более 9 тыс. автомобилей. Интенсивность движения превысила 4 тыс. автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
«По состоянию на 17 октября, зафиксировано 9,2 тыс. проездов через рамку взимания платы на первом пусковом комплексе второго этапа М12 – от пересечения с М7 до развязки с дорогой на Гусь-Хрустальный», – отметили в пресс-службе.
В основном по платному участку федеральной дороги проехали легковые автомобили – их доля в общем количестве транспортных средств достигла 68%.
В госкомпании уточнили, что самым удобным способом оплаты на дороге с системой взимания платы «Свободный поток», где нет шлагбаумов, является транспондер. Доля автомобилистов, которые проехали по этому участку с транспондерами, пока составляет 30%.
Движение по первому пусковому комплексу второго этапа трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань протяженностью 26,1 км запустили 14 октября по телемосту из столицы Татарстана на Международной специализированной выставке «Дорога 2022». В торжественном открытии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин и помощник Президента РФ Игорь Левитин.
На пленарном заседании форума председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что проехать по скоростной автомагистрали М12 Москва — Казань можно будет уже к концу следующего года, о чем сообщал «Татар-информ».