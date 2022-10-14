Глава «Автодора»: «К концу 2023 года мы проедем по трассе М12»

Проехать по скоростной автомагистрали М12 Москва — Казань можно будет уже к концу следующего года. Об этом сообщил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко на пленарном заседании форума «Дорога −2022» в Казани.

«Сегодня мы находимся в активной стадии строительства дороги М12. Мы провели рабочее совещание под руководством [вице-премьера РФ] Марата Хуснуллина со строителями и обсудили, что к концу следующего года по этому объекту мы уже проедем. Принято решение, что через несколько дней средства Фонда национального благосостояния поступят на наш счет и к 2024 году в нашей зоне ответственности, а это обход Твери и 811 километров до Казани, мы запустим», — сказал Петушенко.

Он напомнил, что запуск М12 позволит разгрузить одну из самых загруженных трасс в России М7 «Волга» и сократит время в пути от Москвы до Казани почти вдвое — до 6 часов.

На сегодняшний день в возведении М12 участвуют более 30 тыс. человек и более 8 тыс. единиц техники на всех участках.