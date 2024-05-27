По «Нашему двору» в Альметьевске продолжат высаживать микрозелень на объектах

Успешный опыт по высадке микрозелени на территориях Альметьевска реализуют и в новом сезоне по республиканской программе Раиса РТ «Наш двор». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Альметьевского района.

«Продолжится практика посева клевера, которая себя отлично зарекомендовала в прошлом году. По словам специалистов, микроклевер позволит избавиться от сорняков и добавит дворам более зеленый, ухоженный вид», — поделились в администрации.

В этом году в Альметьевском районе запланировано благоустройство 36 дворовых территорий. На сегодняшний день основные работы ведутся в 17 дворах.

Во многих дворах уже подготовлено основание под тротуары и детские площадки, ведется укладка асфальта на проезжей части. Параллельно на участках закладываются гофры для подключения столбов освещения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана. Также в Минстрое РТ объяснили увеличение финансирования программы «Наш двор» до 10 млрд рублей.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет облагорожено около 7 тыс. дворов.