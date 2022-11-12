По карте «Батыр» дети мобилизованных казанцев чаще предпочитают ходить в цирк

В Казани дети мобилизованных горожан по карте «Батыр» получили 564 билета для посещения учреждений культуры. Особой популярностью у детей пользуется цирк – на его представления выдали 266 билетов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Льгота распространяется на 45 государственных, муниципальных и частных учреждений культуры, причем их список постепенно пополняется. Так, к поддержке мобилизованных недавно присоединилось учреждение «Историческая среда». Теперь дети могут бесплатно побывать на экскурсиях «Культурное наследие и ценности татарского народа» и «Казань мусульманская» по Старо-Татарской слободе, «Казанский Арбат» по улице Баумана, а также по университетскому городку и улице Кремлевской.

Напомним, выдача пластиковых карт «Батыр», подтверждающих льготы для детей мобилизованных, началась в октябре. Чтобы получить пластиковую карту, родителям нужно обратиться в администрацию района по месту прописки с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

Помимо посещения культурных и спортивных объектов, она дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Кроме того, по ней учащимся предоставляют бесплатное двухразовое питание в школах, а малышам – бесплатное посещение детсадов и питание в них.

В начале ноября «Татар-информ» сообщал, что в Казани выдали уже более тысяч карт «Батыр».