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«РВ»: Лично знакомые с Пригожиным люди подтверждают его гибель
Лично знакомые с Евгением Пригожиным люди подтверждают его гибель. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
Кроме того, по информации «РВ», при крушении самолется погиб и Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», в честь которого в свое время был назван ЧВК.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что бизнес-джет Пригожина, который следовал из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Среди пассажиров значились имя и фамилия Евгения Пригожина.
По информации СМИ, специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета. По предварительной информации, воздушное судно принадлежало ООО «МНТ- Аэро», которое специализируется на бизнес перевозках. Предварительно, среди версий крушения рассматривается теракт.
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