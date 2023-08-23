«РВ»: Лично знакомые с Пригожиным люди подтверждают его гибель

Лично знакомые с Евгением Пригожиным люди подтверждают его гибель. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Кроме того, по информации «РВ», при крушении самолется погиб и Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», в честь которого в свое время был назван ЧВК.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бизнес-джет Пригожина, который следовал из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Среди пассажиров значились имя и фамилия Евгения Пригожина.

По информации СМИ, специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета. По предварительной информации, воздушное судно принадлежало ООО «МНТ- Аэро», которое специализируется на бизнес перевозках. Предварительно, среди версий крушения рассматривается теракт.