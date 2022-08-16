По-эстонски: Латвия планирует ограничить въезд для россиян и лишить их вида на жительство

Власти Латвии решили не продлевать виды на жительство россиян и ограничить въезд в страну по шенгенским визам. Об этом со ссылкой на Премьер-министра республики Кришьяниса Кариньша сообщает РИА Новости.

«Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД», — написал он в соцсетях.

Напомним, что Латвия и Эстония ранее договорились о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. А последняя к тому же запретила взъезд по уже выданным документам. С конца сентября ограничить выдачу туристических виз планирует и Финляндия.

Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.