Эстония решила не пускать россиян с шенгенскими визами — есть исключения

Эстония приняла решение не пускать россиян, у которых уже есть выданная республикой шенгенская виза, на территорию страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», — заявил глава МИД республики Урмас Рейнсалу.

Он назвал ряд исключений: рестрикции не коснутся сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей, лиц, занимающихся международными перевозками или имеющих право свободного передвижения по законам Евросоюза.

Также ограничения не распространяются на лиц, которые прибывают в страну по гуманитарным соображениям, а также на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, после чего западные страны усилили санкционное давление на РФ. На сегодняшний день ЕС ввел уже семь пакетов санкций. Также сообщалось, что в Евросоюзе обсуждается вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам.