По делу о получении взятки арестован руководитель исполкома Актанышского района

Рустем Ильясов Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Руководителя исполкома Актанышского района Рустема Ильясова отправили в СИЗО. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 13 дней», – сказал судья.

По версии следователей, Ильясов получил взятку в виде стройматериалов и услуг по монтажу витражей и дверных проемов в принадлежащем ему магазине. Общая сумма взятки оценивается следователями в более чем 1 млн рублей. Взамен он обещал стройфирме свое покровительство и помощь в получении контрактов.

Кроме того, следователи полагают, что в 2018, 2019 и 2021 годах Ильясов получал деньги от местных предпринимателей за размещение объектов торговли во время проведения Сабантуя в Муслюмово.

Бывший глава Актанышского района Энгель Фаттахов также в настоящее время находится в СИЗО. По версии следствия, Фаттахов с 2018 по 2020 годы договорился с фирмой ПСК «Спецстрой» о реконструкции своего частного дома на общую сумму 21,8 млн рублей. За это чиновник якобы пообещал свое покровительство в заключении договоров подряда на строительство спецобъектов в районе. Фигурирует в деле и молодежный центр «Яшьлек» в Актаныше, который ремонтировала компания «Спецстрой». Позднее МВД России объявило в федеральный розыск сына экс-главы района – Ильнара Фаттахова.