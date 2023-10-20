«Моя хата... в Праге»: Как в Казани задерживали редактора Idel.Реалии* Алсу Курмашеву

Суд в Казани начал разбирать уголовное дело редактора Татаро-башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой

Фото: стоп-кадр видео

«Гражданка США собирала военные сведения в России»

Статья, по которой обвиняют редактора Татаро-башкирской службы «Радио Свободы»* Алсу Курмашеву, – уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, и сбор информации о военной деятельности России.

За несколько минут до начала судебного процесса Курмашеву завели в зал. Заметив большое количество коллег-журналистов из различных изданий, женщина спрятала лицо под медицинской маской и закуталась в пуховик с капюшоном.

На вопросы она не отвечала, ждала своего адвоката. В один момент Алсу Курмашева увидела знакомого коллегу и помахала ему рукой.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Когда настало время процесса, судья уточнил личность подсудимой. Курмашева рассказала, что является уроженкой Казахстана и воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

«Сейчас фактически проживаю в городе Прага, в Чехии», – сказала она.

После этого следователь выступил с ходатайством – он сказал, что в материалах дела присутствуют данные, которые не подлежат разглашению, поэтому просит удалить СМИ из зала.

«Я хотел бы попросить суд решить вопрос с присутствием прессы, так как в процессе могут обсуждаться сведения, разглашение которых будет противоречить ходу предварительного следствия», – сказал следователь.

Все участники процесса сошлись во мнении, что СМИ лучше удалить, и судья закрыл процесс.

Через несколько минут журналистов пригласили на оглашение решения по избранию меры пресечения для Алсу Курмашевой. Судья объявил, что следователям нужно дополнительное время на сбор данных, и перенес избрание меры пресечения на несколько дней.

«Суд постановил продлить срок задержания Алсу Курмашевой на 72 часа до 13.00 23 октября 2023 года», – сказал судья.

После заседания адвокат редактора Idel.Реалии* Эдгар Матевосян рассказал «Татар-информу» об их с подсудимой позиции.

«Мы не считаем Алсу Курмашеву виновной. А 72 часа дали на то, чтобы следователи дособрали материалы. Заседание будет, скорее всего, в понедельник», – дополнил он.

Адвокат Эдгар Матевосян Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2022 года редактор русскоязычного интернет-издания «Idel.Реалии»* проекта Татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*, внесенного Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов, Алсу Курмашева по заказу из-за границы через интернет вела целенаправленный сбор военных сведений о деятельности РФ для передачи информации иностранным источникам.



Курмашева получила сведения о мобилизованных в армию преподавателях одного из вузов Татарстана. Она использовала эту информацию при подготовке «альтернативных аналитических материалов» для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих РФ информационных кампаний.

Из выводов обвинения следует, что Алсу Курмашева не исполнила установленную законом РФ обязанность по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Ей грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет. Либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ей могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет. По этой же статье ей может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

«Редакция финансируется конгрессом США»

«Татар-информ» сообщал, что два дня назад редактора Татаро-башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву задержали сотрудники одного из отделов по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как стало известно «Татар-информу», при задержании Курмашева не сопротивлялась. В какой-то момент она заперлась в квартире и заявила, что без адвоката никуда не поедет.

Помимо нарушения закона об иноагентах и сбора военных сведений, угрожающих безопасности РФ, в ближайшее время Алсу Курмашевой может грозить новое уголовное дело. Она является одним из издателей книги «Нет войне» от Idel.Реалии*, где выступает против проведения СВО.

Фото: социальные сети

По информации собственного источника «Татар-информа», 11 октября мировой суд участка №11 Советского района Казани признал Курмашеву виновной по уголовному делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства. Она не сообщила, что является гражданкой США. Ее признали виновной и назначили штраф – 10 тысяч рублей.

Фото: © «Татар-информ»

Алсу Курмашева факт наличия гражданства США скрывала от своего российского окружения. С 1998 года она постоянно проживала в Чехии.

Муж Курмашевой Павел Буторин – директор проукраинского русскоязычного телеканала с редакцией в Праге. Гражданин США, как и супруга, живет в Чехии. Его канал – «Настоящее время»* начал вещание 7 февраля 2017 года. Создан он медиакорпорацией «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* при участии «Голоса Америки»*.

Фото: © «Татар-информ»

По просьбе Курмашевой экземпляр книги «Нет войне» Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену. Также он сообщил Курмашевой, что один из экземпляров передал директору Агентства США по международным медиа USAGM Аманде Беннетт.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, что Idel.Реалии* – проект регионального отделения «Радио Свобода»* – финансировался из средств американского бюджета. Деньги выделялись напрямую конгрессом США, посредником выступало американское Агентство по глобальным медиа USAGM. Именно в структуре данного агентства и числится «Радио Свобода».

Одному из западных СМИ Госдепартамент США заявил, что им известно о задержании в России редактора финансируемого США радио «Свободная Европа/Радио Свобода»*.

«Похоже, это еще один случай преследования российским правительством граждан США. Правительство России официально не уведомляло нас об этом аресте», – заявил журналистам представитель Госдепартамента Мэтт Миллер об аресте Алсу Курмашевой.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не преследует граждан США, но в отношении нарушающих закон принимаются положенные меры.

«Нет, в России никакой кампании по преследованию граждан США нет абсолютно. При этом есть граждане США, которые нарушают закон, и в отношении них принимаются законные меры. Другой какой-то кампании нет, и говорить об этом, мы считаем, неуместно. Что касается упомянутой представительницы, мы, к сожалению, не в курсе и абсолютно за этим не следим», – добавил Дмитрий Песков.

* Внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента