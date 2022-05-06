Плющев: «Радулов имеет такую харизму, что поможет «Ак Барсу» и любому клубу КХЛ»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал «Татар-информу» слухи о переходе форварда команды НХЛ «Даллас» Александра Радулова в казанский «Ак Барс».

«Радулов имеет такую игровую харизму, что может помочь "Ак Барсу" и любому другому клубу КХЛ. Саша всегда был среди ведущих игроков и тянул команды за собой. Если на него положил глаз "Ак Барс", значит есть основания», - заявил Плющев.

Также специалист назвал главных конкурентов «Ак Барса» на трансферном рынке КХЛ.

«Трансферная кампания только начинается. Я читал заявление, что СКА будет брать топовых игроков. Вся борьба на рынке еще впереди. Я думаю, что и обладатель Кубка Гагарина ЦСКА тоже возьмет серьезных игроков, которые будут соответствовать статусу чемпиона. Уступать "Ак Барсу" Кубок Гагарина никто в следующем сезоне не будет», - считает эксперт.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Плющевым.

Напомним, что вчера «Ак Барс» объявил о подписании контрактов с Вячеславом Войновым и Вадимом Шипачевым. Мы писали подробный материал об этом.