Владимир Плющев: «Уступать «Ак Барсу» Кубок Гагарина в следующем сезоне никто не будет»
Спортивные медиа второй день обсуждают сделку по переходу звезд КХЛ Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева из «Динамо» в «Ак Барс». Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в интервью «Татар-информу» оценил эти переходы, а также других новичков «барсов» Динара Хафизуллина и Кирилла Семенова.
«Не вижу в переходе Шипачева и Войнова в «Ак Барс» чего-то экстраординарного»
«Ак Барс» подписал Шипачева, Войнова из «Динамо», Хафизуллина и Семенова на рынке свободных агентов. Что вы об этом думаете, насколько это действительно главное событие в КХЛ в данный момент?
Не вижу здесь чего-то экстраординарного. Было ясно, Шипачев и Войнов покинут «Динамо» и перейдут в топ-клуб. Понятно, что не куда-нибудь во вторую восьмерку Запада или Востока КХЛ. Знарок собирает игроков, которых он знает, с которыми он работал, он на них рассчитывает. Наверное, рассчитывает на Шипачеве построить игру в большинстве, и Войнов будет в этой же компании. Задачи у «Ак Барса» высокие на следующий сезон. Больше не хотят быть просто участниками плей-офф. Хотят выиграть Кубок Гагарина, поэтому берут игроков, на которых рассчитывает Знарок.
То есть желание Знарка тут ключевой фактор. Наверное, совместная работа в сборной тоже сказалась?
Думаю, что да. Не просто работал, а он знает их потенциал, знает их уровень, поэтому рассчитывает на какие-то вопросы, связанные с игрой в неравных составах. Ведь Войнов бьющий защитник и готовый поддержать всегда игру в большинстве со своими острыми подключениями и пронзительными бросками. И Шипачев достаточно неплохой плеймейкер. Я думаю, это связано с этим. В любом клубе должна быть пятерка или две пятерки, которые могут реализовывать большинство, а не просто отбывать номер в неравных составах.
«Ак Барс» очень хочет вернуть Кубок Гагарина, работает не на длительную перспективу, а на краткосрочную ретроспективу. Сезон-два, а остальное уже детали»
Уже можно говорить, что данные трансферы делают «Ак Барс» одним из фаворитов следующего сезона?
Трансферная кампания только начинается. Я читал заявление, что СКА будет брать топовых игроков. Вся борьба на рынке еще впереди. Я думаю, что и обладатель Кубка Гагарина ЦСКА тоже возьмет серьезных игроков, которые будут соответствовать статусу чемпиона. Уступать «Ак Барсу» Кубок Гагарина никто в следующем сезоне не будет. Просто эти лидеры «Динамо» (Войнов и Шипачев) на слуху, поэтому сейчас этому придается такое большое значение. Но это еще не конец трансферной кампании, не точка и даже не запятая.
По всей видимости, «Ак Барс» очень хочет себе вернуть Кубок Гагарина. И я думаю, работает не на длительную перспективу, а на краткосрочную ретроспективу, то есть сезон-два сезона, а остальное уже детали. Болельщик ждет побед ярких, и не просто в гладком календаре, а в финале Кубка Гагарина.
Может быть, как раз с конкуренцией связано, что в этом списке не оказалось Станислава Галиева, которого тоже сватали в «Ак Барс»?
Мне сложно сказать, где он окажется. Потому что на трансферном рынке наблюдается очень активная работа.
Как вы оцениваете Станислава Галиева, насколько это ценный лот на трансферном рынке КХЛ на данный момент?
Галиев заявил о себе в этом сезоне достаточно громко. Что будет в перспективе? Здесь вопрос другой: попадет ли он в свою команду, вот о чем идет речь. И речь идет не о месте рождения, а о стиле игры и по тренерскому пониманию. Потому что можно попасть в команду, где он не будет соответствовать той схеме, которую ему предложат, и не будет того настроения себя реализовывать. Некоторых ярких игроков порой загоняют в определенные рамки, которые культивирует тот или иной тренер. Поэтому не всегда переходы ярких исполнителей дают результат, которого от них ждут.
«Хафизуллин и Семенов в любом клубе проявили бы себя»
Также «Ак Барс» пополнили Семенов и Хафизуллин. Как оцениваете эти переходы?
Семенов интересный игрок, я за ним наблюдаю давно, он мужает и с каждым годом матереет. Смотреть за ним интересно. Хафизуллин тоже неплохо заявил о себе в этом сезоне. Все эти ребята достаточно интересные. Думаю, они могли бы в любом другом тоже себя проявить неплохо.
Хафизуллин играл с Войновым у Знарка в СКА и сборной.
Это лишний раз доказывает, что Знарок подбирает тех игроков, потенциал которых он знает, с кем он работал. Это нормальное явление.
А нет опасений, что приход Семенова может закрыть дорогу в первые два звена «Ак Барса» Воронкову и Галимову, которые моложе и вроде перспективнее?
Здесь вопрос идет о результате, а не о том, кто кому какую дорогу закроет или перекроет. Все должна определять площадка, все должен определять внутренний потенциал игрока, который должен реализовывать себя. Поэтому все в их руках, ногах, доказывай свою состоятельность. А кто будет время на льду получать? Ясно, что это покажет предсезонная игра, и турниры предсезонные, и повседневные педагогические наблюдения. Тренер практически наблюдает за игроками не только в играх, но и в тренировочном процессе. Если будет конкуренция здоровая – нормально, это только на благо всем. Я не думаю, что там будет что-то искусственно делаться.
«Радулов имеет такую игровую харизму, что может помочь «Ак Барсу» и любому другому клубу КХЛ»
Мы видим, что «Ак барс» делает ставку на опытных, довольно возрастных хоккеистов. Как вы думаете, при таких вводных нужен «Ак Барсу» еще один возрастной игрок в лице, например, Радулова?
Радулов имеет такую игровую харизму, что может помочь «Ак Барсу» и любому другому клубу КХЛ. Саша всегда был среди ведущих игроков и тянул команды за собой. Если на него положил глаз «Ак Барс», значит, есть основания.
Как тренеру вам какая модель ближе – когда идет массовое обновление состава или точечное усиление?
Идет точечная работа, массовая замена всего того, что было, это не совсем правильно. Да и Знарок, я так понимаю, в «Ак Барсе» не совсем всех меняет. Поэтому, скорее всего, идет точечная работа, но, может быть, будет и многовато новобранцев в «Ак Барсе». Я думаю, Знарок знает, что делает. Не думаю, что без его ведома происходят какие-то дела.
Почему, на ваш взгляд, «Ак Барс» не был так активен в трансферах во времена Квартальнова?
Мне сложно сказать. Видимо, рассчитывал на тех игроков, которых он тоже приглашал. И почему он не вел себя так активно? Мне сложно сказать.
«У своего тренера всегда игрок раскрывается, у другого начинает хиреть»
Есть мнение, что яркие исполнители не хотели с ним работать.
Единственное, могу повторить, что та или иная игровая модель не всегда притягивает игроков, которые о себе что-то знают и значат в этой жизни. Поэтому они не всегда идут под того тренера, в котором они видят, что это не их тренер. У своего тренера всегда игрок раскрывается, у другого начинает хиреть.
У «Ак Барса» из опытных вратарей остался только Билялов. Это проблема? Можно ли доверить роль сменщика молодому из системы казанского клуба?
Во-первых, вратари – очень сложная линия. Сезон длинный, и иметь молодого, необстрелянного вратаря, когда ты ставишь перед собой большие задачи, это не совсем правильно. Вот третьим вратарем может быть молодой на подхвате, чтобы где-то помочь. Сезон длинный: травмы, болезни – все может быть. Лучше иметь не то чтобы равноценных вратарей, а лучше иметь опытных вратарей, которые могут легко войти в игру, независимо от того, что там происходит с первым или со вторым, болезни, травмы.