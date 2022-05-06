Владимир Плющев: «Уступать «Ак Барсу» Кубок Гагарина в следующем сезоне никто не будет»

Спортивные медиа второй день обсуждают сделку по переходу звезд КХЛ Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева из «Динамо» в «Ак Барс». Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в интервью «Татар-информу» оценил эти переходы, а также других новичков «барсов» Динара Хафизуллина и Кирилла Семенова.

Владимир Плющев: «Задачи у «Ак Барса» высокие на следующий сезон. Больше не хотят быть просто участниками плей-офф» Фото: официальный сайт Ф"ХР fhr.ru

«Не вижу в переходе Шипачева и Войнова в «Ак Барс» чего-то экстраординарного»

«Ак Барс» подписал Шипачева, Войнова из «Динамо», Хафизуллина и Семенова на рынке свободных агентов. Что вы об этом думаете, насколько это действительно главное событие в КХЛ в данный момент?

Не вижу здесь чего-то экстраординарного. Было ясно, Шипачев и Войнов покинут «Динамо» и перейдут в топ-клуб. Понятно, что не куда-нибудь во вторую восьмерку Запада или Востока КХЛ. Знарок собирает игроков, которых он знает, с которыми он работал, он на них рассчитывает. Наверное, рассчитывает на Шипачеве построить игру в большинстве, и Войнов будет в этой же компании. Задачи у «Ак Барса» высокие на следующий сезон. Больше не хотят быть просто участниками плей-офф. Хотят выиграть Кубок Гагарина, поэтому берут игроков, на которых рассчитывает Знарок.

То есть желание Знарка тут ключевой фактор. Наверное, совместная работа в сборной тоже сказалась?

Думаю, что да. Не просто работал, а он знает их потенциал, знает их уровень, поэтому рассчитывает на какие-то вопросы, связанные с игрой в неравных составах. Ведь Войнов бьющий защитник и готовый поддержать всегда игру в большинстве со своими острыми подключениями и пронзительными бросками. И Шипачев достаточно неплохой плеймейкер. Я думаю, это связано с этим. В любом клубе должна быть пятерка или две пятерки, которые могут реализовывать большинство, а не просто отбывать номер в неравных составах.

«Ак Барс» очень хочет себе вернуть Кубок Гагарина» Фото: © «Татар-информ»

«Ак Барс» очень хочет вернуть Кубок Гагарина, работает не на длительную перспективу, а на краткосрочную ретроспективу. Сезон-два, а остальное уже детали»

Уже можно говорить, что данные трансферы делают «Ак Барс» одним из фаворитов следующего сезона?

Трансферная кампания только начинается. Я читал заявление, что СКА будет брать топовых игроков. Вся борьба на рынке еще впереди. Я думаю, что и обладатель Кубка Гагарина ЦСКА тоже возьмет серьезных игроков, которые будут соответствовать статусу чемпиона. Уступать «Ак Барсу» Кубок Гагарина никто в следующем сезоне не будет. Просто эти лидеры «Динамо» (Войнов и Шипачев) на слуху, поэтому сейчас этому придается такое большое значение. Но это еще не конец трансферной кампании, не точка и даже не запятая.

По всей видимости, «Ак Барс» очень хочет себе вернуть Кубок Гагарина. И я думаю, работает не на длительную перспективу, а на краткосрочную ретроспективу, то есть сезон-два сезона, а остальное уже детали. Болельщик ждет побед ярких, и не просто в гладком календаре, а в финале Кубка Гагарина.

Может быть, как раз с конкуренцией связано, что в этом списке не оказалось Станислава Галиева, которого тоже сватали в «Ак Барс»?

Мне сложно сказать, где он окажется. Потому что на трансферном рынке наблюдается очень активная работа.

«Галиев заявил о себе в этом сезоне достаточно громко» Фото: официальный сайт ХК «Динамо» dynamo.ru

Как вы оцениваете Станислава Галиева, насколько это ценный лот на трансферном рынке КХЛ на данный момент?

Галиев заявил о себе в этом сезоне достаточно громко. Что будет в перспективе? Здесь вопрос другой: попадет ли он в свою команду, вот о чем идет речь. И речь идет не о месте рождения, а о стиле игры и по тренерскому пониманию. Потому что можно попасть в команду, где он не будет соответствовать той схеме, которую ему предложат, и не будет того настроения себя реализовывать. Некоторых ярких игроков порой загоняют в определенные рамки, которые культивирует тот или иной тренер. Поэтому не всегда переходы ярких исполнителей дают результат, которого от них ждут.

«Хафизуллин и Семенов в любом клубе проявили бы себя»

Также «Ак Барс» пополнили Семенов и Хафизуллин. Как оцениваете эти переходы?

Семенов интересный игрок, я за ним наблюдаю давно, он мужает и с каждым годом матереет. Смотреть за ним интересно. Хафизуллин тоже неплохо заявил о себе в этом сезоне. Все эти ребята достаточно интересные. Думаю, они могли бы в любом другом тоже себя проявить неплохо.

Хафизуллин играл с Войновым у Знарка в СКА и сборной.

Это лишний раз доказывает, что Знарок подбирает тех игроков, потенциал которых он знает, с кем он работал. Это нормальное явление.

«Знарок подбирает тех игроков, потенциал которых он знает, с кем он работал. Это нормальное явление» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

А нет опасений, что приход Семенова может закрыть дорогу в первые два звена «Ак Барса» Воронкову и Галимову, которые моложе и вроде перспективнее?

Здесь вопрос идет о результате, а не о том, кто кому какую дорогу закроет или перекроет. Все должна определять площадка, все должен определять внутренний потенциал игрока, который должен реализовывать себя. Поэтому все в их руках, ногах, доказывай свою состоятельность. А кто будет время на льду получать? Ясно, что это покажет предсезонная игра, и турниры предсезонные, и повседневные педагогические наблюдения. Тренер практически наблюдает за игроками не только в играх, но и в тренировочном процессе. Если будет конкуренция здоровая – нормально, это только на благо всем. Я не думаю, что там будет что-то искусственно делаться.

«Радулов имеет такую игровую харизму, что может помочь «Ак Барсу» и любому другому клубу КХЛ»

Мы видим, что «Ак барс» делает ставку на опытных, довольно возрастных хоккеистов. Как вы думаете, при таких вводных нужен «Ак Барсу» еще один возрастной игрок в лице, например, Радулова?

Радулов имеет такую игровую харизму, что может помочь «Ак Барсу» и любому другому клубу КХЛ. Саша всегда был среди ведущих игроков и тянул команды за собой. Если на него положил глаз «Ак Барс», значит, есть основания.

«Видимо, Квартальнов рассчитывал на тех игроков, которых он тоже приглашал. И почему он не вел себя так активно? Мне сложно сказать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как тренеру вам какая модель ближе – когда идет массовое обновление состава или точечное усиление?

Идет точечная работа, массовая замена всего того, что было, это не совсем правильно. Да и Знарок, я так понимаю, в «Ак Барсе» не совсем всех меняет. Поэтому, скорее всего, идет точечная работа, но, может быть, будет и многовато новобранцев в «Ак Барсе». Я думаю, Знарок знает, что делает. Не думаю, что без его ведома происходят какие-то дела.

Почему, на ваш взгляд, «Ак Барс» не был так активен в трансферах во времена Квартальнова?

Мне сложно сказать. Видимо, рассчитывал на тех игроков, которых он тоже приглашал. И почему он не вел себя так активно? Мне сложно сказать.

«У своего тренера всегда игрок раскрывается, у другого начинает хиреть»

Есть мнение, что яркие исполнители не хотели с ним работать.

Единственное, могу повторить, что та или иная игровая модель не всегда притягивает игроков, которые о себе что-то знают и значат в этой жизни. Поэтому они не всегда идут под того тренера, в котором они видят, что это не их тренер. У своего тренера всегда игрок раскрывается, у другого начинает хиреть.

«Вратари – очень сложная линия. Сезон длинный, и иметь молодого, необстрелянного вратаря, когда ты ставишь перед собой большие задачи, это не совсем правильно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У «Ак Барса» из опытных вратарей остался только Билялов. Это проблема? Можно ли доверить роль сменщика молодому из системы казанского клуба?

Во-первых, вратари – очень сложная линия. Сезон длинный, и иметь молодого, необстрелянного вратаря, когда ты ставишь перед собой большие задачи, это не совсем правильно. Вот третьим вратарем может быть молодой на подхвате, чтобы где-то помочь. Сезон длинный: травмы, болезни – все может быть. Лучше иметь не то чтобы равноценных вратарей, а лучше иметь опытных вратарей, которые могут легко войти в игру, независимо от того, что там происходит с первым или со вторым, болезни, травмы.